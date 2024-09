Elton John, afectat de o infecție severă la ochi: Văd limitat, iar recuperarea va dura

USA TODAY NETWORK via Reuters Connect

Într-o postare recentă pe Instagram, artistul în vârstă de 77 de ani a anunțat că infecția i-a lăsat vederea limitată la un ochi și că procesul de recuperare este unul lent și dificil.

„Pe parcursul verii, am fost nevoit să fac față unei infecții severe la ochi care, din păcate, mi-a afectat vederea la un ochi”, a scris Elton John. „Mă vindec, dar este un proces extrem de lent și va dura ceva timp până când vederea va reveni complet la ochiul afectat. Sunt foarte recunoscător echipei excelente de medici și asistente, precum și familiei mele, care au avut grijă de mine în ultimele săptămâni”, a mai spus el.

Artistul a mai precizat că a petrecut vara într-un mod liniștit, recuperându-se acasă, și că este optimist în privința progresului făcut până acum. Mesajul său a stârnit reacții din partea multor celebrități, care i-au transmis urări de însănătoșire. Printre aceștia se numără designerul Donatella Versace, prezentatorul de radio Bob Harris și actorul Layton Williams.

„Ia-ți tot timpul necesar pentru a te recupera, Elton. Vom fi aici așteptând să te întorci când vei fi sănătos și pregătit”, a comentat Donatella Versace. Bob Harris i-a transmis, de asemenea, un mesaj de susținere: „Îți trimit multă dragoste, Elton.”

Această veste vine în contextul în care recent a fost anunțată premiera europeană a filmului documentar Elton John: Never too late, care va avea loc la Festivalul de Film de la Londra BFI din acest an.

Elton John, care a fost decorat în 2021 cu titlul de Membru al Ordinului Companionilor de Onoare, este cunoscut pentru hituri precum „Saturday Night’s Alright for Fighting”, „I’m Still Standing” și „Your Song”. În 2019, viața sa a fost portretizată în filmul Rocketman, unde a fost interpretat de actorul Taron Egerton.

Elton John, pe numele său real Reginald Kenneth Dwight, s-a născut pe 25 martie 1947, în Pinner, Middlesex, Anglia. Este unul dintre cei mai renumiți și influenți cântăreți, compozitori și pianiști din lume, având o carieră de peste cinci decenii.

Artistul a început să cânte la pian de la o vârstă fragedă și și-a lansat primul album în 1969. De atunci, a devenit unul dintre cei mai bine vânduți artiști din toate timpurile, cu peste 300 de milioane de discuri vândute în întreaga lume.

În 1998, Elton John a fost înnobilat de Regina Elisabeta a II-a, primind titlul de „Sir” pentru contribuțiile sale la muzică și caritate. În 2018, Elton a anunțat că se va retrage din turnee după un turneu global de adio, „Farewell Yellow Brick Road”, pentru a petrece mai mult timp cu familia sa.

