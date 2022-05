Elon Musk se teme că ar putea fi UCIS de ruși. Mama lui, PANICATĂ. "Dacă mor în circumstanţe misterioase, mi-a părut bine să vă cunosc"

CEO-ul Tesla, Elon Musk, a declanșat o furtună pe rețelele de socializare, sugerând că ar putea muri „în circumstanțe misterioase”. În timp ce unii de pe Twitter s-au grăbit la concluzia că s-ar putea teme de Clinton, se pare că CEO-ul s-ar fi referit la o potențială amenințare din partea Rusiei.



„Dacă mor în circumstanțe misterioase, a fost bine să te cunosc”, a postat Musk, CEO-ul SpaceX, care a achiziționat recent Twitter, pe platforma de socializare.

Când mama lui Musk, Maye Musk, a răspuns: „Nu este amuzant”, fiul ei a răspuns: „Îmi pare rău! Voi face tot posibilul să rămân în viață”, scrie Fox News.

If I die under mysterious circumstances, it’s been nice knowin ya