Edi Iordănescu a spus de ce a plecat de la FCSB: Am luat-o personal. E vorba de cuvânt, de onoare

"Vreau odată pentru totdeauna să închid acest subiect, pentru că deja e istorie, încerc să mă uit înainte chiar dacă au rămas regrete. În primul rând, resubliniez faptul că nu mi-am dorit niciun moment să plec de acolo, m-am atașat de oameni, de jucători, de loc și aveam încredere foarte mare că ne puteam atinge obiectivele. Nu încape în discuție că îndepărtarea mare are legătura cu partea sportivă, nu poate să mă convingă nimeni de asta știu ce discuții am avut. Ne ascundem după deget dacă nu acceptăm realitatea.

Am acceptat că patronul poate ce face cu banii dânsului, chiar dacă în spate sunt milioane de suporteri și trebuie să țină cont de acest lucru. Trebuia să nu uite că mi-a făcut o promisiune clară. N-am avut nicio problemă cu reacțiile dânsului și criticile sale, chiar dacă m-a deranjat. Aș fi acceptat în continuare multe pretenții ale dânsului, multe critici, mi le-aș fi însușit atât timp cât nu era vorba de jucători. Ce m-a deranjat foarte tare și a făcut să am acea reacție cu notificarea prin avocați a fost când a spus că face ceva pe contractul meu.

Eu am luat-o personal, era vorba de înțelegerea noastră, de cuvântul nostru, de promisiunea făcută. Când spui asta, înseamnă că efectiv nu dai doi bani pe tot ce am vorbit și pe tot ce ne-am înțeles. E vorba de cuvânt, de onoare, că ne-am făcut niște promisiuni și că am fost sunat, nu m-am propus! Am fost convins să vin și în acel moment am simțit nevoia să iau o poziție. Am făcut acea adresă care a fost una constructivă în care am spus că nu înțeleg acea ieșire.

A fost un răspuns umilitor. După care, eu n-am mai spus nimic. M-am autoizolat, am avut amicalul de sâmbătă cu echipa, mi-am văzut de muncă. Au urmat acele mesaje fără număr pe care nu vreau să le reproduc niciodată. Nu le voi lăsa în spațiul public, sunt lucruri intime. Au fost mesaje jignitoare și le-am luat personal, dar nici măcar aia nu m-a făcut să renunț", a spus Edi Iordănescu, la emisiunea Fotbal Club, de la Digi Sport.

FCSB are un nou antrenor

Alesul este Toni Petrea, antrenor care a mai avut un mandat pe banca FCSB-ului.

"Am semnat contractul. Mâine e la antrenament. Nu e Dică pentru că e Toni Petrea. N-am vorbit nimic cu Dică, nici nu știu", a spus patronul FCSB.