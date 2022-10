E de nerecunoscut! Nici urmă de şarmantul "Dr. House" care cândva ne-a cucerit pe toţi. Actorul se luptă cu depresia

Hugh Laurie este renumit pentru rolul doctorului neortodox din serialul dramă House. Acum, actorul premiat joacă într-un nou serial de comedie, Avenue 5, în rolul căpitanului unei nave de croazieră interstelare de lux. Majoritatea fanilor cred că actorul este binecuvântat pentru stilul său de viață, de fapt, acesta se confruntă cu tulburări interioare care l-au prăbușit în adâncurile disperării.

Celebrul actor părea de nerecunoscut când a ieșit recent la o plimbare în weekend cu o barbă uriașă stufoasă. Hugh, în vârstă de 62 de ani, renumit pentru rolurile sale din Blackadder și House, arăta departe de apariția sa obișnuită, curată, în timp ce se bucura de ieșirea discretă. A fost văzut plimbându-și câinele de companie, într-o pereche de pantaloni de culoare închisă, în timp ce fanii așteaptă cu nerăbdare lansarea noului său serial Why Didn’t They Ask Evans?

Depresie sau doar tristeţe?

Născut în Oxfordshire, interpretul în vârstă de 60 de ani a fost foarte educat la Eton College și la Universitatea din Cambridge. Căsătorit de peste 30 de ani și tatăl a trei copii, prieten cu Stephen Fry și având un succes uimitor în cariera sa, Hugh este dovada că o depresie întunecată poate cădea asupra oricui, indiferent de statut sau standard de viaţă.

„A afectat totul – familia și prietenii mei”, a spus el pentru Evening Standard. „Am fost o pacoste în viața celor din jur. Eram mizerabil și absorbit de mine”.

„Este de fapt egoist să fii deprimat și să nu încerci să faci nimic în privința asta” a mărturisit actorul, potrivit Express.

Mental Health UK afirmă că depresia este o tulburare de dispoziție scăzută „de lungă durată” care constă în sentimentul de tristețe, iritabilitate sau furie.

În cadrul unui interviu, povestind de perioada neagră a vieții sale, Hugh și-a amintit un moment ce l-a marcat: „Făceam această cursă de mașini pentru un eveniment de caritate undeva în East End. Dar în mijlocul cursei, cu mașinile explodând și răsturnându-se – pe viață sau pe moarte – m-am simțit brusc că mă plictisesc.

„M-am gândit: „Nu poate fi corect. Ar trebui fie să-l urăsc cu fiecare fibră a ființei mele, fie să o iubesc, pentru că aceasta este o experiență extremă.” Mi-am dat seama atunci că aceasta este starea de spirit a unei persoane deprimate.”

Organizația de caritate pentru sănătate mintală susține că depresia apare prin pierderea interesului sau a plăcerii față de activitățile care obișnuiau să îți plăcă și, după comentariul lui Hugh, s-ar părea că acesta este exact ceea ce i s-a întâmplat.

„M-am diagnosticat ca fiind deprimat și am decis că voi încerca să rezolv situația”.

„Nu știu suficient despre boală pentru a spune dacă a fost clinică, dar cu siguranță a fost mai mult decât să mă simțim puțin trist.”

James Hugh Calum Laurie este un actor, scriitor și muzician englez. A devenit cunoscut ca membru al cuplului artistic Fry and Laurie, împreună cu prietenul său, Stephen Fry, iar ulterior ca actor în serialul britanic de televiziune Blackadder. Din 2004, a jucat rolul Dr. Gregory House, protagonistul dramei de televiziune House. Într-un interviu din The Daily Telegraph actorul afirmă că este ateu.

