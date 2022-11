După Twitter și Meta, Amazon concediază 10.000 de angajați. Compania se confruntă cu o încetinire a vânzărilor

Amazon are în plan să concedieze 10.000 de angajați începând cu această săptămână.

Amazon intenționează să concedieze aproximativ 10.000 de angajați din zona corporativă și tehnologică începând cu această săptămână, potrivit unui raport al The New York Times. Separat, The Wall Street Journal a citat și o sursă care spunea că compania intenționează să concedieze mii de angajați.

Reducerile ar fi cele mai mari din istoria companiei și ar avea un impact în primul rând asupra organizației dispozitivelor Amazon, diviziei de retail și resurselor umane, potrivit raportului. Disponibilizările raportate ar reprezenta mai puțin de 1% din forța de muncă globală a Amazon și 3% din angajații săi corporativi.

Raportul urmărește scăderea numărului de angajați la alte firme de tehnologie. Meta a anunțat săptămâna trecută că concediază peste 13% din personalul său, sau peste 11.000 de angajați, iar Twitter a concediat aproximativ jumătate din forța de muncă în zilele următoare achiziției companiei de către Elon Musk, în valoare de 44 de miliarde de dolari.

Compania se confruntă cu încetinirea vânzărilor

Amazon a raportat 798.000 de angajați la sfârșitul lui 2019, dar avea 1,6 milioane de angajați cu normă întreagă și cu normă parțială la 31 decembrie 2021, o creștere de 102%.

New York Times a spus că numărul total de disponibilizări „rămâne fluid” și s-ar putea schimba.

Sezonul cumpărăturilor de sărbători este critic pentru Amazon și, de obicei, unul în care compania și-a mărit numărul de angajați pentru a satisface cererea de produse. Andy Jassy, care a preluat funcția de CEO în iulie 2021, a fost în regim de reducere a costurilor pentru a păstra numerarul, în timp ce compania se confruntă cu încetinirea vânzărilor și o economie globală sumbră, conform CNBC.

Elon Musk vede călătorii turistice cu rachete şi extratereştri în viitor

Purtând o cămaşă tradiţională indoneziană din batik, miliardarul, proprietar al Twitter, s-a adresat luni virtual participanţilor la summitul de afaceri desfăşurat în Bali pe marginea summitului G20. În imagine, doar faţa şi mâinile lui Musk erau vizibile pe un ecran negru. 'Am avut o pană de curent cu trei minute înainte de acest apel.

De aceea sunt complet în întuneric', i-a explicat el magnatului indonezian Anindya Bakrie, care a moderat discuţia. Întrebat de ce nu a vizitat insula tropicală indoneziană, noul patron al Twitter a glumit spunând că 'volumul său de muncă a crescut mult în ultima vreme' după preluarea Twitter. Miliardarul nu a vorbit prea mult despre achiziţia sa controversată, care a inclus în special concedierea a mii de angajaţi şi introducerea unei versiuni pe bază de abonament.

El a declarat însă că este în favoarea dezvoltării videoclipurilor pe Twitter şi a monetizării conţinutului pentru creatori. Conversaţia s-a îndreptat apoi spre tuneluri săpate adânc pentru a combate blocajele din trafic, traversarea lumii cu o rachetă în mai puţin de o oră şi descoperirea de viaţă extraterestră în spaţiu.

'Poate că vom găsi civilizaţii extraterestre sau vom descoperi civilizaţii care au existat în urmă cu milioane de ani', a declarat el. Patronul Tesla s-a entuziasmat apoi cu privire la avantajele tunelurilor în raport cu maşinile zburătoare pentru a rezolva problema ambuteiajelor (citește AICI).

