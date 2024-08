După ce a mers cu familia în concediu la mare, Ioana Tufaru a plecat și la munte. A văzut pentru prima dată Sinaia. Cât a cheltuit

Ioana Tufaru a revenit recent dintr-o scurtă vacanță de câteva zile la Sinaia, petrecută alături de familie. Deși a avut un buget limitat din cauza situației sale financiare care nu e tocmai cea mai strălucită, a reușit să se bucure din plin de această escapadă, fără a cheltui prea mult.

Acum aproximativ o lună, Ioana Tufaru, fiica regretatei cântărețe Anda Călugăreanu, a petrecut câteva zile pe litoralul românesc alături de soțul ei, Ionuț Mardare, și fiul lor. Recent, familia s-a întors dintr-o scurtă vacanță la munte.

„Am fost 4 zile la munte, la Sinaia, pentru prima dată, și a fost minunat! În primul rând a fost răcoare și am putut respira, apoi a fost distracție. Nu am cheltuit mult deloc, având în vedere că am stat la o cunoștință și nu am plătit cazare. Cred că undeva la 200 de lei am cheltuit, ceea ce nu mi se pare mult deloc pentru 4 zile. La mare nu am cheltuit mult pentru că ne-am gătit noi", a spus aceasta pentru Ciao.

"Ne descurcăm, nu ne plângem. În general suntem foarte atenți și limitați la cheltuieli, nu facem abuz, drămuim banii în așa fel încât să ne ajungă de la o lună la alta" povestea Ioana, în trecut, în emisiunea În Oglindă.

S-au mutat în chirie

Ioana Tufaru a vorbit în nenumărate rânduri despre problemele financiare și, deopotrivă, schimbările majore din viața sa. Anul trecut, chiar înainte de sărbătorile de iarnă, Ioana, Ionuț și fiul lor, Luca, au fost nevoiți să părăsească apartamentul oferit de Gigi Becali, și asta pentru că imobilul urma să intre în renovare. Cei trei locuiesc acum într-un apartament cu două camere, cu chirie, pentru care plătește lunar 1.200 de lei.

„Anul 2024 a început foarte bine și frumos pentru noi. Da, ne -am mutat în altă locuință, așa este! Din 18 decembrie locuim în noua casă pentru că nu se mai putea să stăm acolo! Se renovează, se folosește în alte scopuri, nu știm exact. Nu ni s-au dat prea multe amănunte. La domnul Becali am stat 8 ani! Ni s-a spus că în primăvara urmează să intre în renovare blocul și că va trebui să eliberăm. Ne-am mutat într-un apartament cu 2 camere, da, cu chirie. Am găsit printr-o prietenă care locuia în cartier de ceva timp și mi-a spus că este chiria ieftină și am venit să vorbesc. Și am închiriat apartamentul. Chiria este chiar acceptabilă ca bani, 1200 de lei pe lună. Este bine având în vedere că este apartament cu 2 camere. Suntem un pic mai bine financiar că ni s-au mărit pensiile, a declarat Ioana Tufaru pentru sursa citată.

De ce nu muncește Ioana Tufaru

Lumea a citicat-o, ani la rând, pentru faptul că refuză să se angajeze și "stă cu mâna întinsă". Ioana a explicat, încă o dată:

„Știi cât am discutat eu despre treaba asta? Cred că a fost cel mai discutat subiect. În primul rând, cei care mă acuză trebuie să se gândească și la motive. Nu îmi place să dau detalii de mine, de organismul meu, de corpul meu. Sunt un om cu probleme de sănătate. Un om care nu poate depune foarte mare efort. Am lucrat, dar nu am lucrat niciodată cu carte de muncă, ăsta e un lucru foarte adevărat și mi-l asum. Tot eu n-am vrut, dar am lucrat. Dă-mi voie să te întreb un singur lucru. Dacă tu-mi spui mie acum: «Ioana, hai la mine să faci curățenie în casă și pentru treaba asta, eu te plătesc». Nu tot muncă se numește? E la negru, nu-i la negru, e colaborare, dar e tot muncă, a spus fiica Andei Călugăreanu în interviul acordat lui Mihai Ghiță la începutul acestui an.

În plus, Ioana beneficiază de o indemnizație de artist (drepturi de autor) de pe urma mamei sale, aproximativ 700 de lei - bani care îi intră în cont lună de lună.

