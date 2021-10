Cătălin Drulă, fost ministru al Transporturilor, a fost invitatul lui Răzvan Dumitrescu în cadrul emisiunii ”Ce se întâmplă?” de la DC News și DC News TV.

Cei doi au vorbit, printre altele, și despre situația critică în care se află sistemul feroviar din România și lipsa finanțării.

”Împrumuturile sunt pentru a finanța un deficit. Acel deficit nu poate exista la infinit. De la an la an trebuie să îl reduci să ajungi într-o situație de echilibru de excedent. Nu poți să trăiești pe împrumut la nesfârșit. Eu știu situația grea în care e bugetul pentru că m-am lovit la Transporturi. Nu avem banii suficienți, spre exemplu, pentru sistemul feroviar. Se întreabă lumea de ce nu avem trenuri mai bune. (”De ce deraiază aproape în fiecare zi câte un tren și circulă cu viteze reduse”, a completat Răzvan Dumitrescu.) Răspunsul este unul destul de simplu. De 15-20 de ani această cale ferată este subfinanțată și furată și prost manageriată, dar în primul rând prost finanțată. Investițiile în reparația șinelor, în vagoane și trenuri... ultimele investiții au fost în acele ”Săgeți albastre”, prin 2000. Anumite zone din rețea sunt la un standard mai bun, spre exemplu București-Constanța, se poate circula cu până la 150 de kilometri la oră, București - Brașov este decent de asemenea”, a declarat Cătălin Drulă.

Cătălin Drulă a dat exemplu Italia cu privire la investițiile făcute în sistemul feroviar.

”Subfinanțarea nu e de ieri de azi, dar eu am propus în ședințele de coaliție, încinse pe tema asta, am spus că eu văd altceva. În loc de 7 ani, 50 de miliarde pentru ulițe asfaltate, nu că am ceva cu ulițele, trebuie asfaltate, dar avem niște priorități în România, vrem căi ferate, autostrăzi care să treacă munții, atunci propun pe 7 ani câte două miliarde de lei extra pentru calea ferată pentru a reface șinele și să cumpărăm material rulant. Dacă ne uităm la injecțiile de capital pe care le fac țările din restul Europei, păi Italia bagă undeva aproape de 8-10 miliarde de euro pe an subvenții în sistemul feroviar anual. Un sistem mult mai performant, care generează venituri mai mari”, a mai declarat Cătălin Drulă.

Trenuri deraiate în România

Pe data de 13 august, trenul de marfă 50783, încărcat cu cereale, care circula pe relația Mintia -Brănișca, pe magistrala 900 la km feroviar 494+00, a deraiat cu vagonul 13, boghiurile față, pe dubla 2, circulația feroviară fiind închisă.

Pe data de 5 august 2021, un vagon din compunerea unui tren privat de marfă a deraiat pe linia zece, din stația Căi Ferate Medgidia, însă circulația trenurilor de călători nu a fost afectată, au anunțat reprezentanții CFR SA, la vremea respectivă.



Trenul privat de marfă, care asigura transport pe relația Tulcea - Slatina, se afla în circulație pe linia 10 din stația CF Medgidia, când s-a produs deraierea celui de al patrulea vagon din compunerea garniturii.

Pe data de 29 iulie 2021, 13 vagoane ale unui tren marfar au deraiat și s-au răsturnat. Tragedia a avut loc la Fetești. Nu s-au înregistrat victime, doar pagube materiale, a informat ISU Ialomiţa. Trenul 60514 aparținând Tim Rail Cargo remorcat cu EA 194 (CFR Calatori) a tamponat violent trenul 50790 aparținând Express Fowarding remarcat cu DA 1655 (DB CARGO) în stația Fetesti. Unul din cele două trenuri ar fi depășit semnalul de întrare pe oprire și a intrat peste trenul care era oprit în stație, potrivit clubferoviar.ro.

În urmă cu o săptămână de la această eveniment, un tren de marfă a deraiat la Fetești, cinci vagoane din cele 40 ale garniturii sărind de pe șine.

Află mai multe din VIDEO: