Dr. Radu Vlădăreanu: Recomand vaccinul împotriva COVID-19 femeilor gravide. Serul nu ajunge la făt

"Mitul că vaccinul anti-COVID ar afecta fertilitatea a apărut acum un an, când cineva a făcut o mică constatare, infimă. Dar este vorba de o logică fracturată", a spus prof. dr. Radu Vlădăreanu, explicând că studiile ulterioare nu au arătat acest lucru.

"E o logică fracturată: ca şi cum ai spune cartoful e cât portocala, deci sucul de cartofi are acelaşi gust la sucul de portocală. Recomand puternic gravidelor să se vaccineze, oricând pe parcursul sarcinii, şi nu e numai recomandarea României.

Deci, oricând înainte de naştere sau după, pentru că scade mult riscul de a face o formă gravă de COVID", explică medicul ginecolog.

În plus, "vaccinul nu ajunge la făt, ci numai anticorpii. La fel şi în cazul alăptării. Dacă am făcut prima doză, am văzut că sunt însărcinată, fac apoi şi a doua doză de vaccin", a asigurat medicul, miercuri, la Antena 3.

7 motive pentru care gravidele ar trebui să se vaccineze

Dr. Vlădăreanu a enumerat recent şapte motive pentru care femeile gravide ar trebui să se vaccineze anti COVID-19.

"1. Boala Covid-19 la gravide creşte riscul de naștere prematură, dezlipire de placentă, moartea fătului în uter, spitalizare în ATI și deces al mamei;

2. Vaccinarea scade riscul de infecție cu virusul SARS CoV-2 de peste 5 ori;

3. Vaccinarea scade riscul boală Covid-19 severă și de a ajunge la spital e 10 ori;

4. Vaccinarea scade riscul de deces al gravidelor infectate SARS CoV-2 de 11 ori;

5. Vaccinarea gravidei protejează nou-născutul. Anticorpii dezvoltați de mamă după vaccinare ajung și la făt atât prin placentă, înainte de naștere, cât și prin laptele matern, după naștere;

6. Vaccinul este sigur pentru gravidă și făt;

7. Vaccinarea nu afectează în nici un fel fertilitatea feminină sau masculină, nici prezentă şi nici viitoare. Boala COVID, în schimb, poate afecta grav fertilitatea."

"Nu amânați vaccinarea până după naștere! Ar putea fi prea târziu. Nu vă riscați viața și viața copilului pe care îl așteptați. Cu un singur gest simplu, sigur și la îndemână, puteți să vă protejați, împreună cu bebelușul.", a transmis președintele Societății de Obstetrică și Ginecologie din România, prof. univ. dr. Radu Vlădăreanu.