Djokovic, uimit de abandonul lui Medvedev din semifinala de la Astana: El nu e genul care face asta! - Video

După ce a trecut la două puncte de meci în tie-break, rusul a renunţat în cele din urmă dintr-un motiv necunoscut, publicul fiind surprins, la fel ca adversarul său. În capitala Kazahstanului, Djokovic va încerca să câştige al doilea său turneu consecutiv după cel de la Tel Aviv.

Adversarul său în finală va fi grecul Stefanos Tsitsipas (6 ATP), care a trecut în prima semifinală de rusul Andrei Rublev (9 ATP), cu 4-6, 6-4, 6-3. Grecul va disputa a şasea sa finală din acest an, în care a câştigat turneele de la Mallorca şi Monte Carlo.

Medvedev Forced to Retire! ????



After @DjokerNole took the second set, Medvedev has withdrawn due to injury in Astana#AstanaOpen pic.twitter.com/w33Iyozrce