Novak Djokovic nu mai este numele unui tenismen. O insectă poartă celebrul nume

Oamenii de ştiinţă sârbi au numit o nouă specie de gândac după tenismanul Novak Djokovic datorită vitezei, rezistenţei, flexibilităţii, durabilităţii şi capacităţii acestei insecte de a supravieţui într-un mediu dificil, a informat vineri presa din Serbia, relatează Reuters și Agerpres.



Insecta, un gândac de pământ de tip Duvalius care trăieşte în Europa, a fost descoperită în urmă cu câţiva ani în subteran în vestul Serbiei.



Ea a fost numită Duvalius Djokovici, a declarat cercetătorul Nikola Vesovic, citat de agenţia de presă sârbă Tanjug.



Vesovic a precizat că noua specie este un gândac din ordinul Coleoptera care trăieşte în subteran, un prădător care şi-a pierdut ochii, trăind adânc sub pământ.



"Am propus ca noua specie să fie numită după Djokovic", a spus Vesovic. "El este omul care a făcut multe pentru această ţară. Ne dorim să-l recompensăm în modul în care noi putem", a mai spus el.

Djokovic vorbește pentru prima dată despre retragere

Sârbul Novak Djokovic a afimat că şi-ar dori să-i aibă alături pe marii săi rivali în momentul în care va spune adio tenisului, aşa cum s-a întâmplat în cazul elveţianului Roger Federer, care a disputat ultimul său meci weekend-ul trecut la turneu Laver Cup de la Londra.

”M-am gândit la acest lucru când s-au întâmplat toate astea, vineri. Cu toate emoţiile pe care le-am trăit... Îmi doresc ca atunci când se va întâmpla (retragerea sa - n.red) să am alături ce mai mari rivali ai mei. Când, cum şi unde, asta nu mai ştiu", a spus sârbul duminică seară, la finalul competiţiei din capitala britanică.



Djokovic a făcut parte din echipa Europei, care a marcat momentul retragerii din activitate a lui Roger Federer, după o carieră de aproape un sfert de secol, pe parcursul căreia cucerit 103 titluri în circuitul profesionist, 20 dintre ele de Mare Şlem.



"Au fost câteva zile foarte incitante, pentru că retragerea lui Roger. Cu toţii am simţit o energie diferită, pentru tot ceea ce a contribuit el la tenis. Sunt foarte fericit că am putut să fac parte din această echipă a Europei, a adăugat Nole.



Chestionat în legătură cu posibilitatea de a fi jucat la dublu cu Federer, aşa cum a făcut la ediţia de la Chicago a Laver Cup (2018), Djokovic a subliniat că cel mai bun lucru a fost că elveţianul şi-a luat rămas bun de la tenis alături de spaniolul Rafael Nadal.

S-a retras în lacrimi marele Federer. Ultimul meci, o înfrângere la dublu alături de Nadal

Legenda tenisului elveţian şi mondial, Roger Federer, şi-a încheiat activitatea competiţională sâmbătă seara, cu o înfrângere, la dublu, alături de marele său rival, spaniolul Rafael Nadal, în faţa perechii americane Jack Sock/Frances Tiafoe, 6-4, 6-7 (2/7), 9-11, în Laver Cup, competiţie ce se desfăşoară la Londra, scrie Agerpres, potrivit AFP.

În faţa a zeci de mii de oameni aflaţi în tribunele arenei O2, care i-au scandat în repetate rânduri numele, Federer şi Nadal, care fac parte din echipa "Europei", s-au "înclinat" în faţa adversarilor lor, componenţi ai echipei "Restul Lumii", după o partidă care a durat două ore şi 16 minute. Citește mai multe AICI

