Diferența dintre fezandare și marinare. Nutriționistul Mihaela Bilic: Am greșit!

Nutriționistul Mihaela Bilic a explicat care este diferența dintre fezandare și marinare, după ce zilele trecute greșise termenii atunci când a împărtășit cu internauții un truc pe care îl folosește pentru ca friptura la grătar să fie mai bună.

"Am greșit: friptura mea nu era fezandată, ci marinată. După ce v-am arătat ce bună e carnea frăgezită cu iaurt, am realizat că nu am folosit termenul corect! Prin urmare vă propun o scurtă lămurire, pe baza informațiilor primite de la specialiștii în tehnologie alimentară… pentru ca fezandat e una și marinat e alta.

Diferența dintre fezandare și marinare

Fezandarea înseamnă hidroliza parțială a colagenului din carne sub acțiunea acidului lactic care se formează în mod natural în mușchii oricărui animal sacrificat. Țesutul muscular conțin glicogen (o formă de glucoză) care post-sacrificare începe să se metabolizeze și se transformă în acid lactic. Acidul lactic determină un mediu acid, iar carnea se fezandează automat prin păstrare la temperatură scăzută și în curent de aer. Ăsta este motivul pentru care se recomandă să consumăm carnea la câteva zile după sacrificare, cu cât este “învechită” mai mult (maturată), cu atât este mai gustoasă și mai fragedă.

Marinarea înseamnă folosirea diferitelor ingrediente acide (vin, bere, șampanie, oțet, zeamă de lămâie, iaurt și alte produse acidofile) pentru a forma un mediu cu pH scăzut, care contribuie la pre-digestia proteinelor din carne. Friptură la grătar iese fragedă dacă: se hidrolizează parțial colagenul prin fezandare sau marinare se scoate carnea din frigider cu cel puțin 30 minute înainte de a fi gătită se gătește la temperatură scăzută timp îndelungat: 140 °C și 5 minute pe fiecare parte pentru friptură la grătar cu grosimea de 1 cm (8 minute pentru grosime de 2 cm și 10 minute pentru grosime de 3 cm).Acum, că m-am documentat, data viitoare o să știu ce-am mâncat!", a scris nutriționistul.

