Desființare pensii speciale. Elena Cristian: O misiune imposibilă!

Jurnalista Elena Cristian, redactor șef DC Business, a vorbit la Realitatea Plus despre desființarea pensiilor speciale.

Elena Cristian a fost întrebată la Realitatea Plus dacă pensiile speciale ar putea fi desființate de noul Guvern în contextul în care, potrivit unor surse, coaliția de guvernare ar urma să ia o decizie privind amânarea pensiilor speciale ale primarilor pentru jumătate de an sau un an.

Potrivit calculelor, impactul bugetar este de 600 de milioane lei anual, care nu poate fi suportat în acest moment. Premierul Nicolae Ciucă le-ar fi transmis liberalilor, în ședința BEx de luni, că trebuie reformat întreg sistemul de pensii.

"Din informațiile pe care le am eu, pe surse, evident, în acest moment toate variantele sunt în analiză. Nu s-a luat o decizie finală pentru că discuția se poartă despre cum va fi anul viitor, cât de repede va fi relansată economia, cum va merge, care sunt datele incluse în buget, pe ce indicatori se bazează bugetul, se lucrează la buget. Eu cred că în acest moment are prioritate majorarea pensiilor pentru pensionarii din sistemul public, cu 10%. Eu nu o vad ca o majorare, mai degrabă ca o indexare pentru că absolut toată această sumă va fi înghițită de inflație. Cu siguranță, eu cred că chiar vor rămâne în pierdere cumva funcționarii și după aceea dacă situația o va permite și dacă bugetul va fi construit în așa fel încât să se poată da și aceste pensii speciale, despre care discutăm de foarte mult timp.

"A desființa o pensie specială aflată deja în plată este misiune imposibilă"

Unii și-au construit campanii electorale, au câștigat mandate pe desființarea pensiilor speciale. Ce uită politicienii noștri când se dau cu capul de toți pereții este că ei au făcut aceste legi. Aceste pensii speciale se acordă în baza unor legi care sunt făcute, ce să vezi, în Parlamentul României. A desființa o pensie specială aflată deja în plată este misiune imposibilă. Știm bine că se vor duce la CCR, că vor da în judecată, că își vor lua banii într-un final, deci eu cred că cel mai bine ar fi să se facă legi bune și să se țină cont de toate aspectele.", a declarat Elena Cristian la Realitatea Plus.

Acest articol reprezintă o opinie.