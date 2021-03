Denise Rifai, despre căsătorie: E frumos să ai legământul acesta în faţa lui Dumnezeu

Denise Rifai a vorbit despre căsătorie și despre planurile pe care le are în acest sens.

"Nu cred că este o lume a despărţirilor, ci mai degrabă sunt mai mult mediatizate.. Astăzi, lucrurile se află mult mai repede. Cred că au fost întotdeauna cupluri care nu funcţionau ideal. Sunt oameni care stau împreună din obişnuinţă sau din alte considerente. Eu cred în instituţia căsătoriei, mi se pare ceva frumos, nobil. Sunt o femeie deschisă la minte şi viaţa mea va fi exact aşa cum se va aşeza.

Tot ceea ce îmi doresc este ca bunul Dumnezeu să îmi trimită un partener de călătorie cu care să îmi petrec viaţa frumos. Ţin mult la viaţa în doi, este important ca noi, ca femei, să avem o viaţă independentă de cea a partenerului. Eu am prieteni foarte buni în jurul meu, am familia mea, foarte multă treabă, bucuriile mele. Însă consider că rostul în viaţă al unei femeie este alături de un bărbat, cu care să formeze un cuplu. E frumos să ai legământul acesta şi în faţa lui Dumnezeu", a spus Denise Rifai pentru okmagazin.ro.

