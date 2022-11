De la închisoare la lupta cu depresia, rapperul Fat Joe se reinventează. Ce a scris într-o carte autobiografică

Cântăreţul american Fat Joe le dezvăluie admiratorilor lui atât momentele bune, cât şi cele mai puţin bune care i-au marcat existenţa în noua sa carte autobiografică, ''The Book of Jose: A Memoir'', transmite Reuters.

Pe numele său adevărat Joseph Cartagena, rapperul newyorkez şi-a început cariera la începutul anilor 1990 şi a avut succes în industria muzicală datorită unor hituri precum Lean Back, What's Luv? şi All The Way Up.



Cu toate acestea, Fat Joe dezvăluie în noua sa carte că, deşi dădea senzaţia că ducea o viaţă uşoară, se confrunta cu multe probleme în spatele reflectoarelor.



Fiul meu s-a născut cu autism, mama lui a vrut să-l dea spre adopţie, mama mea s-a îmbolnăvit de cancer, dependenţa de droguri a fratelui meu şi depresia de care eu am suferit când a murit (Big) Pun, a dezvăluit rapperul newyorkez.



Rapperul Big Pun a murit în anul 2000 după ce a suferit un atac de cord şi insuficienţă respiratorie. Fat Joe mărturiseşte că moartea acestuia l-a destabilizat.



După ce a avut gânduri suicidare, cântăreţul, originar din Bronx, a început să meargă la psiholog.



În ultimii ani, Fat Joe s-a reinventat. Recent, el a fost coprezentator al două talk-show-uri de televiziune difuzate în timpul zilei şi se pregăteşte să devină gazda propriei emisiuni TV, ce va fi difuzată în segmentul de seară al grilelor de programe TV.

În plus, postul Showtime are în pregătire un serial inspirat din cartea sa. Pentru Fat Joe, unul dintre cele mai importante lucruri este să-şi arate recunoştinţa faţă de comunitate.



Evident că Fat Joe nu mai trăieşte în South Bronx. Dar magazinele mele sunt asemenea unui paradis sigur, un centru pentru comunitate, a spus rapperul, care deţine trei magazine Up NYC în New York.



Suntem mereu conştienţi de nevoile membrilor comunităţii noastre. Îi iubim şi nu îi abandonăm, a adăugat el.



Magazinele pe care le deţine în Bronx au amenajată o sală de clasă în care sunt organizate atât programe de tip after-school, cât şi programe dedicate adulţilor.



După trei decenii petrecute în industria hip-hop, Fat Joe a dezvăluit topul celor mai buni cinci rapperi din toate timpurile, potrivit preferinţelor sale.



Îl avem pe Big Pun. Îl avem pe Biggie (Notorious B.I.G.). Apoi Tupac, care e cel mai... Tupac e asemenea Bibliei, un rapper spiritual. Mai este şi Rakim. Pe partea feminină, Lauryn Hill, probabil cea mai mare artistă de rap din toate timpurile. Remy (Ma), să nu mă ucizi.



Volumul autobiografic al rapperului american Fat Joe va fi lansat pe 15 noiembrie.

