De ce să bei apă în fiecare dimineață, pe stomacul gol. Minuni pentru organism și piele

În timpul somnului, care și el este important, organismul tău trece prin mai multe procese: se curăță, se reface, se relaxează. În timpul somnului, apa este esențială aceste procese, însă organismul trebuie să se descurce cu apa primită pe timpul zilei. Deci inclusiv odihna ta pe timpul nopții ține de consumul de apă pe timpul zilei.

Nutriționiștii recomandă ca dimineața să bei apă pe stomacul gol. Aceasta este o metodă eficientă pentru a avea grijă de sănătatea organismului tău, pentru că apa înseamnă energie. Consumul de apă pe stomacul gol stimulează producția de globule roșii și crește nivelul de energie al corpului. Apa oferă un impuls organismului, îi generează o stare de alertă, oferind în schimb energie și stare de bine. Pe de altă parte, dacă în primul rând apelezi la cafea înainte de orice pentru a te trezi, află că nu vei scăpa de starea de moleșeală, pentru că aceasta deshidratează: după o noapte în care organismul tău consumă apă tu, practic, îl deshidratezi și mai tare. Unele tipuri de cafea, mai ales cea solubilă, dau somnolență la 20-30 de minute după consum. Pentru a calibra situația, e bine să alternezi gurile de cafea cu cele de apă.

Revenind la consumul de apă dimineață, află că acesta elimină toxinele de peste noapte. În urma proceselor din timpul somnului, rămân și să le spunem reziduri. Acestea sunt în plus în corp, iar apa se ocupă de eliminarea lor, ajutând la detoxifierea și curățarea organismului, arată goostomix. În același timp, îmbunătățește metabolismul, apa îmbunătățind sistemul digestiv și accelerând metabolismul. Nu te mai doare capul dacă te trezeai până acum cu dureri de cap dimineața, acestea fiind un semn al deshidratării. Tenul arată mai sănătos și mai hidratat, apa prevenind îmbătrânirea. Lipsa apei duce la uscarea pielii, îngrășarea ei excesivă, apariția unor infecții la nivelul pielii, precum și a ridurilor. Consumând apă, pielea va fi elastică și luminoasă și va căpăta un aspect întinerit. Totodată, apa te scapă de kilogramele în plus, un pahar de apă pe stomacul gol te ajută să pierzi calorii fără efort. Dacă toxinele nu sunt eliminate din corp, ele se depozitează sub formă de grăsime.

