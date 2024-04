De ce nu s-a mai recăsătorit Dorel Vișan, după moartea soției: "Nu mi-am putut imagina că o mai poți face"

"Pentru că eu nu mi-am putut imagina că te mai poți recăsători. Nu am avut această dorință, mi se părea așa ceva care nu era bine, un fel de știrbire a iubirii pentru ea și pentru familia mea. Și copiii au fost minunați, și nurorile la fel, și a fost bine așa. Am mai avut așa prietene cu care am stat și ne-am sfătuit, chiar de o calitate extraordinară. De aceeași calitate ca și nevasta mea. Că așa le-am ales eu", a mărturisit Dorel Vișan, într-un interviu pentru viva.ro.

Cum a cunoscut-o pe soția sa

"Era în anul III, eu în anul II, dar eu am făcut patru ani. Ea a terminat Educație publică. A fost colegă cu Mircea Veroiu și cu Dan Spătaru. Au fost colegi de an și ea era vestită că era frumoasă. Printr-o întâmplare am cunoscut-o. Am stat la același cămin și ea nu mă putea suferi. Așa a început. Și atunci se întoarce roata. Când nu suferi pe cineva, trebuie să te controlezi, ca nu cumva să greșești. Gândirea ta este irațională. Nu-l înțelegi pe celălalt și deodată îți dai seama că de acesta ai nevoie. Și mie mi s-a întâmplat în viață. Am devenit prieten cu oameni pe care, la început, nu i-am putut suferi. Dar am avut puterea de a-i analiza. Toată viața m-au urmărit Dumnezeu și omul. Niciodată nu i-am înțeles și nu o să-i înțeleg niciodată. Omenirea nu îi va înțelege. Dacă îl înțelegeau pe Iisus, nu îl băteau în cuie", a mai spus actorul.

Cine este Dorel Vișan

Dorel Vişan s-a născut la 25 iunie 1937, în satul Tăuşeni, judeţul Cluj. A absolvit cursurile Institutului de Artă Teatrală şi Cinematografică "I. L. Caragiale" din Bucureşti (1965), la clasa coordonată de profesorul George Dem. Loghin, lectorul Dem Rădulescu şi asistenta Adriana Piteşteanu.

După absolvire a fost angajat la Teatrul Naţional din Cluj-Napoca, unde a desfăşurat o importantă activitate teatrală, interpretând peste 40 de roluri în teatru, de la Moliere la Shakespeare, de la Marivaux la Buchner, conform unui comunicat al Universităţii Naţionale de Artă Teatrală şi Cinematografică "Ion Luca Caragiale" (UNATC), scrie Agerpres.

Actorul are o bogată filmografie, fiind distribuit în aproximativ 90 de producţii cinematografice româneşti şi internaţionale. A colaborat cu regizori importanţi, printre care: Geo Saizescu, Stere Gulea, Nicolae Corjos, Nicolae Mărgineanu, Sergiu Nicolaescu, Radu Gabrea, Mircea Danieliuc, Marius Th. Barna, Şerban Marinescu.



În paralel cu activitatea sa artistică de pe scenă şi din filme, a fost şi director al Teatrului "Lucian Blaga" din Cluj, precum şi profesor la Universitatea "Babeş-Bolyai".

În iunie 2018, actorul a primit titlul de Doctor Honoris Causa al Universităţii de Artă Teatrală şi Cinematografică (UNATC) "I.L. Caragiale". La acel moment, actorul spunea că actorii sunt "slujitorii publicului".

Tot în 2021, actorul Dorel Vişan a primit un premiu "pentru cariera artistică în teatru şi în cinema" la a 50-a ediţie a Galei Premiilor UCIN, precum şi diploma "Distincţia Culturală" - "pentru înalta artă actoricească şi permanenta sa colaborare cu Academia" la acordarea Premiilor Academiei Române.

