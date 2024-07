Decizia care i-ar da de gol pe Jennifer Lopez și Ben Affleck că au probleme în căsnicie

Ben Affleck și Jennifer Lopez au hotărât să își vândă casa cumpărată, în 2023, cu 60 de milioane de dolari. Acest lucru face să se speculeze și mai mult despre ce se întâmplă în căsătoria lor. Potrivit zvonurilor, cei doi au probleme în relația lor, după ce în urmă cu doi ani s-au căsătorit. Acum, a venit momentul să își vândă luxoasa casă din California, notează CNN.

Casa se află într-una dintre cele mai exclusiviste zone din Beverly Hills. Are 12 dormitoare și 24 de băi

Conform anunțului de vânzare, proprietatea, care are 38.000 de metri pătrați, a fost ”recent renovată cu cel mai înalt nivel de calitate în ultimele 4 luni”. Casa are 12 dormitoare și 24 de băi și este ”situată într-una dintre cele mai exclusiviste și sigure zone din Beverly Hills, în magnificul Crestview Manor”. Imobilul, construit în anii 2000 pe un teren de aproape două hectare, are un preț de 68 de milioane de dolari. Ben Affleck și Jennifer Lopez au cumpărat casa în anul 2023, pentru suma de 60.805.000 de dolari, după ce timp de doi ani și-au căutat casa visurilor.

Amintim faptul că în luna mai, Live Nation și Lopez au spus că anulează turneul său „THIS IS ME…LIVE”, subliniind faptul că aceasta ”își va lua o pauză pentru a fi alături de copiii, familia și prietenii apropiați. Sunt complet îndurerată și devastată că v-am dezamăgit. Vă rog să știți că nu aș face asta dacă nu aș simți că este absolut necesar”, a declarat Jennifer Lopez la data respectivă.

Ben Affleck și Jennifer Lopez, o viață tumultoasă

Ben Affleck și Jennifer Lopez au devenit pentru prima dată un cuplu celebru, la începutul anilor 2000. Cei doi s-au logodit în luna noiembrie 2002, dar s-au despărțit înainte de nunta pe care au planificat-o. Amândoi s-au căsătorit cu alte persoane și au avut copii înainte de a divorța. Apoi, în anul 2021 s-au reunit. Ben Affleck și Jennifer Lopez s-au căsătorit în Las Vegas în anul 2022, ulterior, organizând o ceremonie de nuntă fastuoasă, unde au luat parte prieteni și rude, la proprietatea lui Affleck din proximitatea Savannah, Georgia.

