De ce Anca Țurcașiu nu a putut să facă poză cu fiica lui Christian Sabbagh. Mesajul meu pentru Anais

"Fiica mea a vrut să-și facă o poză cu Anca Țurcașiu, care lucra la același hotel unde ne-am cazat. A refuzat-o, spunând ca are treabă! Anais are milioane de vizualizări și zeci de mii de distribuiri la o singură postare la doar 7 ani. Faptul ca această bătrână legendă cu un puștan după ea a refuzat-o denotă faptul ca faima se cucerește, dar o poți distruge într-o secundă!!!" - este postarea lui Cristian Sabbagh care a scandalizat internetul și a stârnit reacții de toate felurile încă din primele minute de când a fost publicată pe Facebook.

A adunat aproape 700 de comentarii și a fost distribuită de peste 40 de ori într-o oră. Inclusiv vedete din România au comentat și și-au exprimat indignarea.

"O fotografie durează doar câteva secunde și contează enorm, mai ales când e vorba de un copil.Urât comportamentul doamnei Țurcașiu! A scăzut și-n ochii mei!" - a scris o doamnă la postarea de mai sus.

"Foarte trist! Îți asumi faptul că ești persoană publică!!! Nu poți să dezamăgești un copil."

"Eram copil când am vrut să fac o poză cu Gabriel Cotabiță, după atâția ani îmi amintesc cu amărăciune cum m-a refuzat (copiii rămân dezamăgiți)"

"Rușine să îi fie! Chiar dacă avea treabă, o poză durează câteva secunde. Ar trebui să fie flatată că un copil de 7ani o știe!"

"Și eu am pățit cu o vedetă pe care o adoram. Mie mi-a zis și mai urât "Mai lăsați-mă naibii cu autografele voastre!", aveam 10 ani. Am plâns toata ziua."

Sunt doar câteva dintre sutele de comentarii ale internauților care au rezonat cu situația creată și cărora, evident, li s-au reactivat amintiri mai puțin plăcute și dezamăgiri din copilărie de pe urma unor experiențe similare.

Doar o părere

Nu știm care sunt motivele pentru care Anca Țurcașiu nu i-a dat copilei răspunsul dorit. Am încercat să o contactăm ca să-i cerem o reacție, însă tot ce am primit din partea ei a fost un sms: "Scuze, sunt în show." Putea să nu răspundă deloc, să nu scrie nimic, să nu dea nicio explicație dacă ar fi fost pe cât de arogantă și de fițoasă o cred alții.

La o căutare mai atentă pe profilul artistei aflăm că refuzul politicos în fața lui Anais se justifică: Anca Țurcașiu este în toiul filmărilor la "Te cunosc de undeva", informație pe care am colectat-o chiar din reel-urile în care se vede clar că este prinsă la machiaj. "Miley Cyrus și Billy Idol. Doamne, ce transformare!" - a scris Anca Țurcașiu cu doar câteva ore în urmă pe profilul personal de Facebook, ceea ce arată, clar, faptul că este la mare cu munca, că trebuie să respecte un program, prevederile dintr-un contract, iar Christian Sabbagh ar fi trebuit să știe deja că fiecare secundă, când vine vorba de filmări și producții de anvergură, contează! Nu se pierde niciun minut!

Mai jos, capturi din clipurile de la machiaj unde probabil vedeta (pe bună dreptate) se grăbea să ajungă:

Pe Anca Țurcașiu o cunoaște o țară întreagă. De micuța Anais, să-mi fie cu iertare, încă n-am auzit, nici de postările cu milioane de vizualizări despre care vorbește tati. Îi doresc mult succes pe mai departe și mi-ar plăcea să o văd cum crește artistic cel puțin la fel de frumos precum Anca.

Mesajul meu pentru Anais

Mesajul meu pentru Anais nu poate fi decât de încurajare și îmbărbătare: dacă te-ai simțit rănită de refuzul Ancăi, nu fi tristă, Anais! Uneori oamenii mari sunt prinși cu atât de multe încât nu mai știu nici ei cum să se împartă și când să spună Da și Nu! Tu iart-o! Sunt sigură că dacă ar fi putut să facă fotografia mult dorită cu tine ar fi făcut-o. Va mai fi și o data viitoare, dacă-ți dorești cu adevărat!

Deși lucrez în presă de 20 de ani, nu pot să-ți spun, Anais, de câte ori am fost refuzată de vedete, oameni pe care-i admiram atât de mult, pe motiv că nu e timp. Da. și cu legitimația atârnată de gât am fost refuzată de actorii și soliștii mei preferați. Dar știi ce? A doua oară s-a întâmplat. Și bucuria a fost la fel de mare ca la prima întrevedere! Nu m-am supărat niciodată. Am încercat să înțeleg, să mă pun în locul lor, să știu că urmează să bată gongul și trebuie să intre în scenă, că în 10 secunde i se spune în cască cum că e timpul să ia primul ton... e atât de simplu să ne educăm copiii că nu mereu e cum vrem noi, că uneori nu se poate, că poate artistul ăla e obosit, nedormit, mâhnit sau doar presat de timp, de regizori, de producători, de impresari, de moderatori.

*Acest articol reprezintă strict opinia autorului.

