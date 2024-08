"De 16 ani, sunt megafericită!". Tania Popa, căsnicie cu un bărbat mai tânăr cu 11 ani: "M-am căsătorit după o săptămână. Nu îi știam nici numele de familie"

"M-am pripit în căsnicii, probabil, dar de frică. La noi, dacă nu te căsătoreai imediat după școală, deveneai fată bătrână. Așa era conceptul, dar cred că așa era și aici. Nu regret nici faptul că nu m-am dus la facultatea pe care am vrut-o. Nu regret nicio decizie pe care am luat-o, pentru că am învățat din toate greșelile mele.

M-am încrezut orbește în oameni. Eu dau credit oamenilor din prima. Sunt foarte deschisă, generoasă. Cred că toată lumea este ca mine și prietenii care mă cunosc ziceau în glumă că ar trebui să locuiesc pe o insulă unde sunt oameni doar ca mine, ca să nu sufăr. Dar acum e ok, sunt mai atentă și, chiar dacă mă lovesc de răutăți, de nedreptăți, trec mult mai ușor peste ele. Pentru că viața mea este foarte frumoasă și pe gustul meu în momentul acesta și sunt foarte fericită. Așadar, chiar dacă apar lucruri care mă necăjesc, trec ușor peste ele", a mărturisit Tania Popa pentru viva.ro.

"Nu ne-a dat nimeni din anturajul nostru nicio șansă"

"De 16 ani, sunt megafericită. Sunt la al treilea mariaj. Îmi iubesc și îmi respect enorm soțul. Nu-mi face deloc plăcere să vorbesc despre trecutul meu, care este închis. Din respect pentru soțul meu, nu vreau să vorbesc. Dar, mă repet, toate au fost cu un scop. Mi s-au întâmplat, s-au încheiat, tocmai ca să apară cine trebuie. Și nu am căutat! Mi-a picat din cer.

Se știe povestea noastră. Este de telenovelă. Pare incredibilă. Poți să spui că nu se poate așa ceva. M-am căsătorit, după o săptămână, cu un om căruia nu îi știam nici numele de familie. Nu îl cunoșteam, practic, deloc. Mai glumim între noi că putea să fie un ucigaș în serie, iar eu cine știe cine. A fost drumul nostru. Așa a fost să fie. Nu ne-a dat nimeni din anturajul nostru nicio șansă", a povestit actrița.

"El era foarte tânăr. Avea 24 de ani. Câte șanse aveam?"

"Este o diferență de vârstă mare - 11 ani -, eu fiind și după două mariaje, și cu un copil. Băiatul este cu actualul meu soț. El era foarte tânăr. Avea 24 de ani. Câte șanse aveam? El nu este din lumea artistică. 16 ani au trecut de atunci! Și o să treacă încă foarte mulți, probabil, până când unul dintre noi îl va îngropa pe celălalt. Care are pe cine să arunce la rechini, pentru că ne dorim să îmbătrânim în Hawaii", a mai spus Tania Popa.

