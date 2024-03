CURS BNR 23, 24, 25 martie. Ce se întâmplă cu Euro, Dolarul, Francul și Lira

Euro a scăzut vineri la 4,9727 lei, cu 0,0013 lei.

Dolarul SUA a crescut la 4,5967 lei, cu 0,0411 lei.

Francul elvețian a crescut la 5,1049 lei, cu 0,0021 lei.

Lira sterlină a scăzut la 5,7849 lei, cu 0,0316 lei.

Leva bulgărească a scăzut la 2,5425 lei, cu 0,0006 lei.

Gramul de aur a ajuns la 320,4267 lei, după o scădere cu 2,8967 lei.

Amintim că toate cotațiile de astăzi sunt valabile pentru tranzacțiile din ziua următoare. În acest caz, sunt valabile în weekend și luni.

Citatul de la BNR: “The best way to succeed in this world is to act on the advice you give to others.”

(Cel mai bun mod de a reuși în această lume este să acționezi după sfaturile pe care le dai altora trad.).

