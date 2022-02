Cum vrea Guvernul să ne convingă să muncim până la 70 de ani

Ministrul Fondurilor Europene spune că românii care decid să muncească şi după 65 de ani vor primi pentru fiecare an lucrat puncte în plus la pensie.

„Pentru fiecare an pe care îl stai în câmpul muncii, peste 65 de ani, primești puncte în plus de pensie și atunci ai toată motivația să rămâi. Această lege este noua lege a pensiilor la care lucrează domnul Budăi.

Trebuie să te uiți la fiecare persoană, poate mai sunt persoane care nu pot să mai muncească până la 70 de ani, dar poate sunt altele care pot să muncească și își doresc să muncească până la 70 de ani. Nu trebuie să îl oprești să facă lucrul acesta și trebuie să îi dai posibilitatea să facă asta. Va avea un plus la pensie, pentru că pe fiecare an pe care îl muncește va avea o contribuție în plus la sistem și atunci când va ieși la pensie va beneficia de o pensie mai mare”, a spus Dan Vîlceanu la Antena 3.

Ministrul Fondurilor Europene a vorbit și despre majorarea pensiilor.

„Dacă bugetul României va permite și Ministerul Finanțelor găsește resurse, noi susținem.”, a mai spus Vîlceanu.

"Nu vreau să spun acum, ce pot să spun acum este că pentru asta luptăm acum, pentru oameni. Mă întreabă și mama mea, poate demnitarii par că sunt ne-empatici, este încă un motiv în plus, dar nu pentru că mă întreabă mama mea, ca în fiecare zi să nu faci altceva decât să te duci și să participi la un mix de soluții.", a mai spus ministru de Finanțe.

Părerea lui Nicolae Ciucă despre această majorare de pensie.

”Eu sunt foarte optimist, dar și realist, în același timp. Nu vreau să vând iluzii nimănui. Decizia (n.r. de indexare a pensiilor și salariilor cu rata inflației, în cursul lui 2022) se va lua în funcție de bugetul pe care-l vom avea la dispoziție, în funcție de colectări.” a spus premierul, întrebat dacă există șanse ca pensiile să fie majorare la mijlocul lui 2022. ”Toate măsurile vor fi luate în funcție de cum evoluează situația concretă” a subliniat Nicolae Ciucă, precizând că totul se raportează la inflație.

