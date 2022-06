Cum scapi de senzația de foame. Dr. Mihail Pautov: Corpul tău funcționează în 2 moduri ancestrale. Am încercat asta pe propriul corp / Foto: Pixabay, de Ryan McGuire

Medicul Mihail Putov a explicat cum a reușit să scape de senzația de foame și să înceapă să mănânce sănătos. Potrivit acestuia, corpul nostru funcționează "în două ancestrale care l-au ținut în viață sute de mii de ani în condiții de sălbăticie: mod de achiziție și mod de consum."

"Cum am scăpat de senzația de foame. Am încercat asta pe propriul corp și efectiv am ajuns să mănânc de nevoie, nu de foame.

Explicație: corpul tău funcționează în 2 moduri ancestrale care l-au ținut în viață sute de mii de ani în condiții de sălbăticie. Să le spunem: mod de achiziție și mod de consum.

Modul de achiziție

Primul mod se întâmplă vara. Este cald, este soare, cresc toate dulcegăriile în copaci, te urci în copac și te saturi. Deodată toată glucoză și fructoza din fructe se absoarbe în sânge, crește glicemia la cer, bubuie pancreasul de insulină iar toată insulină asta îți împinge glucoză în celule și așa se formează grăsimea care se depune. Ea se depune pentru iarnă, când teoretic nu vei mai avea resurse și aici e un secret!

Insulină va împinge mai multă glucoză în celule decât ar trebui. Astfel, imediat după masă faci hipoglicemie+foame, așa corpul te motivează să te urci din nou în copac, că să faci acea achiziție iar... și iar ... și iar, pentru că fructele nu vor sta mult în copaci iar tu trebuie să consumi cât de mult poți. Astfel faci acei colăcei care rămân rezerva ta pentru iarnă.

Cam așa arată și mesele noastre zilnice: pline de carbohidrați simpli, corpul îi depune și iar ne dă senzația de foame.

Modul de consum

Al doilea mod, cel de consum, se întâmplă iarnă. Nu mai avem nici fructe, nici dulcegării; maxim carne, grăsimi și uneori legume, și toate astea rar. Corpul nu mai are glucoză și nu mai secretă exces de insulină, însă trece în starea de ketoză, atunci când corpul tău nu mai consumă glucide pentru energie ci direct grăsimi. Aici corpul nu mai are nevoie de senzația de foame, știe că nu îl ajută la nimic, ba din contră, reduce din senzația de foame pentru a nu-și consumă imediat rezervele de alimente.

Cum ajungi în modul 2? Printr-un fel de keto-fasting. Fasting, adică mănânci doar 6-8 ore zi și Keto, adică renunți la carbohidrați, dar nu la toți, ci doar la cei care se absorb rapid: pâine, făinoase, cartofi, orez, dulciuri, ciocolată, miere, înghețată, fructe foarte dulci, pateuri, cornulețe, covrigi și covrigei, și tot așa.

Ce mâncăm? "După 3-4 zile senzația de foame, în special cea de seară, efectiv dispare"

Ce mănânci: legume, salate cu ulei de măsline, grăsimi ( avocado, lactate fermentate, chefir, ouă, nuci, semințe, peste, ulei de cocoș) și carne (carne maxim de dimensiunea propriei palme / zi). După 3-4 zile senzația de foame, în special cea de seară, efectiv dispare. Și atunci începi să mănânci ce e sănătos și ce contează, nu ce îți ghidează foamea printr-un sistem de achiziție prost înțeles de corpul tău.

PS: nu faceți nimic extrem cu corpul vostru, începeți orice schimbare treptat, pas cu pas, ascultați de corpul și de medicul dvs.", a scris medicul Mihail Putov pe pagina sa de Facebook.

