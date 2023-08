Cum s-a schimbat viața lui Liviu Teodorescu de când a devenit tată

Liviu Teodorescu trece prin cea mai frumoasă dar şi extenuantă perioadă din viața lui, de când a devenit tătic. Cântărețul a început săm posteze din ce în ce mai des şi vloguri pe canalul lui de YouTube. Are o căsnicie fericită cu soţia lui, Iulia cre, în urmă cu doar câteva luni, i-a dăruit o fetiţă. Iată ce spune artistul despre cum mi s-a schimbat viața de când a venit pe lume fiica lui, Ecaterina!

Recent, Liviu Teodorescu a publicat un vlog unde a făcut mai multe mărturisiri din viaţa de familie. „Este ora 12 noaptea și vrem să ne băgăm la somn. Acum ne pregătim să mergem la somn. Oare o să dormim vreo secundă în seara asta? Practic, toată existența noastră din ultima vreme este, pur și simplu, controlată de faza asta cu râgâitul”, a povestit Liviu Teodorescu în noul lui vlog de pe YouTube.

Un tătic implicat

În viaţa personală, Liviu Teodorescu este un tată dedicat. Artistul se implică extrem de mult în creșterea fetiței lui și este conştient că e nevoie de doi, motiv pentru care încearcă să nu lase totul pe umerii soției. În vlogul postat de cântăreț, artistul le povestește fanilor cum a reușit să o facă pe cea mica să se relaxeze după ce a mâncat. „Este incredibil! Am făcut-o să râgâie pentru prima oară. De când e acasă, nu am reușit să o fac până acum să râgâie. Acum am reușit. Bine, Iulia a ținut-o un sfert de oră și când mi-a dat-o mie a râgâit. Practic a râgâit la mine, nu?”, le-a mai spus fanilor, Liviu Teodorescu.

Liviu Teodorescu și a anunțat fanii că se apucă de vlogging, mai ales de când prietenii l-au sfătuit să facă acest lucru în mod regulat. Fanii care l-au remarcat la Vocea României şi în Pariu cu viaţa vor să ştie cât mai multe despre noua etapă din viaţa artistului care are peste 600.000 de abonaţi pe YouTube.

