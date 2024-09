"Cum o fi să stai la plajă și, la câteva șezlonguri mai încolo, s-o vezi pe Kate Hudson?" Simona Gherghe s-a întâlnit cu celebra actriță pe insula Paxos din Grecia

Simona Gherge este în vacanță în Grecia. Mai precis pe insula Paxos, acolo unde s-a întâlnit cu Kate Hudson și familia ei. Aceasta recunoaște că la început nu a avut curaj să meargă să o salute, însă în cele din urmă și-a luat inima-n dinți și a schimbat câteva cuvinte cu celebra actriță de talie internațională.

"Cum o fi să stai la plajă și, la câteva șezlonguri mai încolo, s-o vezi pe Kate Hudson? Stai, ce? Kate Hudson?! Asta se întâmplă dacă mergi în Paxos. Eu v-am spus că insula e specială. Așadar, o văd. Îi spun și lui Răzvan. Nu mă crede. N-are cum. Era cu un grup de prieteni, veniseră pe un iaht, mâncaseră la aceeași tavernă de pe plajă. Vreo ora ne-am tot întrebat dacă să îndrăznim, să nu-ndraznim… argumente pro și contra. Le-am povestit și copiilor, s-au minunat și ei (mai ales Ana).

Până la urmă am zis s-o facem. Era trecut de 7 seară, mai rămăseserăm doar noi patru și grupul lor. Cu un amestec de emoție și jenă să n-o deranjez, am rugat-o să facă o poză cu noi, dacă nu cerem prea mult. Cu zâmbetul acela fermecător, pe care îl știți din filme, nu numai că a acceptat, dar a și complimentat-o pe Ana și a schimbat câteva vorbe cu ea. Și Kate are o fetiță cam de aceeași vârstă. E frumoasă, caldă, naturală. Și tare bucuroși am fost c-am întâlnit-o în realitate. Fotografiile sunt făcute la sfârșitul lui iulie. N-am postat atunci că n-am vrut să-i stric vacanță. PS. Superstarul familiei, Vlad, a refuzat să apară în poză Nu știe el ce-a pierdut, o să înțeleagă mai târziu" - a scris Simona pe profilul personal de Facebook.

Insula Paxos, situată în Marea Ionică, este cunoscută pentru plajele cu apă cristalină și atmosfera relaxantă, ceea ce o face o destinație populară pentru vedete și celebrități. Aceasta oferă o varietate de locuri exclusiviste unde celebritățile pot petrece timpul în intimitate, departe de agitația turistică. Paxos are numeroase vile de lux, restaurante rafinate și plaje izolate, cum ar fi plaja Voutoumi, care atrag atenția celor care caută un moment de tihnă. De asemenea, insula este adesea asociată cu yachturi de lux, iar vedetele care vizitează sunt frecvent observate navigând în larg.

Cine este Kate Hudson

Kate Hudson este o actriță, producătoare și autoare americană, născută pe 19 aprilie 1979, în Los Angeles, California. Este fiica actriței Goldie Hawn și a muzicianului Bill Hudson, ceea ce i-a influențat cariera în domeniul entertainmentului. Kate Hudson a devenit cunoscută datorită rolului său din filmul "Almost Famous" (2000), pentru care a primit o nominalizare la Premiul Oscar pentru Cea mai bună actriță în rol secundar.

Pe parcursul carierei sale, a jucat în numeroase filme de succes, inclusiv "How to Lose a Guy in 10 Days" (2003), "Bride Wars" (2009), și "Deepwater Horizon" (2016). Hudson este cunoscută pentru stilul ei de viață sănătos și a lansat și o linie de îmbrăcăminte sport, numită Fabletics, care a devenit populară.

Kate Hudson a scris și o carte de dezvoltare personală intitulată "Pretty Happy", în care împărtășește sfaturi despre sănătate și bunăstare. Este de asemenea cunoscută pentru implicarea ei în diverse cauze caritabile și sociale.

