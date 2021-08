Cum ne influențează Luna Albastră sezonieră. Numerologul Mihai Voropchievici: Ne obligă!

"Este un fenomen care, de obicei, incintă curiozitatea şi prezintă interes din punct de vedere astrologic. Dar totodată, Luna Plină vine şi cu nişte lucruri benefice pentru noi toţi. Ne obligă să ducem la bun sfârşit nişte sarcini, nişte îndatoriri, nişte decizii pe care ar trebui să le luăm vizavi de prima jumătate a anului 2021. Practic, ne pun la treabă simțămintele, dorinţele noastre de a realiza ceva, dar la fel de bine ne creează şi posibilitatea de a purta nişte cristale. Ele vin pur şi simplu să amplifice decizia noastră, hotărârile pe care trebuie să le luăm. În funcţie de fiecare persoană care îşi doreşte un anumit lucru, nu vine decât să multiplice de 100 de ori decizia de a se realiza cât mai repede acea dorinţă", a spus Mihai Voropchievici, la Antena 3.

"Fiecare om, vrând, nevrând, vine în contact cu un cristal, chiar dacă nu este unul foarte preţios. Sunt cristale semiprețioase pe care le putem procura la nişte preţuri modice, pe care dacă le curăţăm, le purificăm şi le încărcăm cu energia noastră nu facem decât să ne asociem un prieten tăcut care ne ajută din umbră pentru a putea soluţiona mai uşor nişte lucruri. Cristalul ne alege! Este foarte interesant pentru că poţi să iei un cristal de stâncă, un cristal incolor care este fantastic de puternic pentru că amplifica de "n" ori dorinţa posesorului", a mai spus numerologul.

Ce este Luna Albastră

A doua Lună Plină sau SuperLuna în Vărsător are loc în 22 august. Este cunoscută şi sub numele de Blue Moon (Luna Albastră) şi este un eveniment astronomic rar. Luna plină din 22 august 2021 este o lună albastră sezonieră. Este și luna Sturion din acest an. Următoarea lună albastră sezonieră după aceasta este și o lună albastră Sturion. Are loc pe 19/20 august 2024, scrie Astrosens.

SuperLuna sau Luna Plină în Vărsător, patru zodii vizate direct

În emisiunea dedicată, astrologul DCNews, Daniela Simulescu, a vorbit despre impactul acestui moment, ce înseamnă din punct de vedere astrologic Luna Plină din 22 august 2021.

”Tu, uitându-te la mine, mai ales cei care au în astrogramă Taur, Leu, Vărsător şi Scorpion, dacă te ştii cu acest marcaj, gândeşte-te puţin la ce s-a întâmplat în viaţa ta, de pe 11 februarie, când am avut Lună Nouă în Vărsător. Stai şi gândeşte-te ce s-a întâmplat în viaţa ta. Gândeşte-te ce ţi-a apărut în cale şi gândeşte-te, acum, în jurul datei de 22 august, unde eşti. Şi ceilalţi se pot gândi. Dacă nu mai crezi în proiectul respectiv, lasă-l şi lasă loc pentru altceva. Fii obiectiv şi spune-ţi verde în faţă dacă merge sau nu merge. Dacă vei lăsa loc liber, viitorul îţi va surâde. (...) Trebuie să schimbi ceva, o percepţie. Dacă eşti pregătit să fii mai deschis, vei avea multe beneficii” a spus Daniela Simulescu, astrolog DCNews.