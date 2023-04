Cum ne afectează sănătatea purtatul pantofilor cu toc. Dr. Tarek Nazer: Ce trebuie să faci dacă petreci mult timp pe tocuri / video

„Femeile sunt mai predispuse la durerile articulare, din cauza geneticii. Organismul unei femei parcurge niște modificări, în parcursul vieții, destul de mari: nașteri, alăptări, perioade care pot fi regulate sau neregulate, dereglări hormonale. Toate acestea afectează musculatura, osul dar și starea de bine.

Pantofii cu toc afectează și majoritatea gândește că afectează doar picioarele, că apar monturi, că sunt probleme la degete și atât. Nu! Afectează până și genunchii, șoldurile, coloana. Afectează absolut toate articulațiile noastre fiindcă se schimbă punctele de sprijin, se schimbă echilibrul articular și atunci, automat, este afectat tot organismul, dacă vorbim de perioade lungi. Dacă mergi ocazional, o dată pe săptămână la o petrecere, la un restaurant, câteva ore, nu se întâmplă nimic. Dar dacă petreci zilnic, câteva ore pe zi, purtând încălțăminte care nu este comodă, este îngustă sau/și înaltă, într-adevăr sunteți mai predispuse.

Eu recomand tuturor femeilor care sunt obligate, de locul de muncă sau alte circumstanțe, să poarte această încălțăminte, întotdeauna să aibă încălțăminte de schimb. În momentul în care are o pauză sau a terminat munca, imediat să treacă la o încălțăminte mai comodă. Adică dacă muncești 8 ore și ești obligată să poți un anumit tip de încălțăminte, măcar după muncă să ai o încălțăminte de schimb.", a spus Dr. Tarek Nazer.

Există și situații în care, chiar dacă nu purtăm tocuri, alegem o încălțăminte nepotrivită.

„Calapodul trebuie să fie unul confortabil în așa fel încât, încă de la prima purtare, să te simți bine cu el. Nu trebuie să ne gândim că se lasă în timp, că dacă bate undeva punem un plasture sau alte soluții pe care le găsim în așa fel încât să iei încălțămintea că ți-a plăcut cum arată sau are o prietenă și vrei să ai și tu la fel. Se întâmplă de multe ori să îți dorești o încălțăminte , dar nu e potrivită pentru piciorul tău. Fiecare picior diferă. Dacă prietena ta are un picior mai îngust, al tău nu e, atunci nu se potrivește același tip de încălțăminte. Trebuie să te simți confortabil. Categoric o încălțăminte largă o să meargă pentru oricine, o încălțăminte care nu are tocuri o să fie confortabilă pentru oricine.

Materialul din care este făcut este foarte important, mai ales atunci când vine vara, piciorul transpiră foarte mult dacă încălțămintea nu este adecvată, în așa fel încât să permită aerisirea piciorului. Riscăm să avem infecții fungice, ciuperci sau alte probleme la nivelul pielii, nu doar al oaselor.”, a spus Dr. Tarek Nazer.

