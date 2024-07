Cum a slăbit Cori Grămescu peste 10 kilograme: "Nu am mai avut greutatea asta de la 20 de ani"

"Câteva concluzii despre corp și slăbire, dintr-o experiență personală.

1. Când am început procesul, știam foarte clar ce nu mai vreau să simt - balonare, oboseală, senzația de prea-plin după masă și mai ales zgomotul permanent din capul meu, căci mă gândeam tot mai des fie la ce mănânc, fie cum sa mă abțin de la poftele alimentare.

2. Nu mi-am propus să slăbesc rapid. Am inceput pe 26 decembrie și mi-am setat un timeline flexibil în care am urmărit să mă simt, în primul rând, mai energică, să arăt mai bine decât înainte și mai ales să mă bucur de proces, să îmi redescopăr corpul în această nouă etapă, de peste 40 de ani

3. Am făcut zilnic sport și am mers pe jos in fiecare zi.

4. Am setat limite și am evitat locurile în care îmi e greu să găsesc mâncare aliniată cu obiectivele mele.

"Mi-aș cumpăra mai multe ținute sexy, ca să mă bucur și mai mult de corpul meu"

Ce as face diferit acum - aș face antrenamente mai intense. Am preferat să rămân în zona de confort și să nu mă obosesc prea tare, dar privind în urmă ar fi fost mai util să trag un pic mai tare la sport că nu mai am fund. Aș limita și mai mult alcoolul - desi am băut doar în weekend, aș face efortul de a păstra cel mult o zi pe săptămână cu alcool sau deloc.

Aș prioritiza mai mult partea de meditație, conexiune cu corpul, manifestare - am constatat că pe finalul procesului a început iarăși să mi se manifeste Capricorneala și am devenit foarte strictă și ursuză cu mine însămi, ceea ce m-a obosit în mod necesar. M-am simțit mult mai bine când eram ancorată în a lăsa lucrurile să se întâmple fără să mă îndârjesc atât de tare.

Mi-aș cumpăra mai multe ținute sexy și rochii, ca să mă bucur și mai mult de corpul meu pe traseu, nu doar la finalul procesului", a scris Cori Grămescu pe pagina sa de Facebook.

Ce s-a îmbunătățit

"1. Digestia și starea generală de energie și tonus. Nu mai am stări de balonare, nu mă mai doare burta înainte de ciclu, nu mai am căderi de energie peste zi. E un improvement major

2. Libido-ul și viața de cuplu. Nu doar că eu știu că arăt bine, prietenul meu îmi validează mereu acest aspect și relația noastră e mai bună și mai intensă. E pur și simplu altfel sa știu cu toată ființa mea că sunt frumoasă.

3. Sunt mult mai organizată și mai performantă. Îmi ascult corpul și știu când sunt obosită să îmi iau pauză și să mă refac. Sunt mai eficientă cu tot pentru că trebuie să îmi gătesc, să îmi planific mesele și să îmi măsor porțiile și asta îmi dă o cadență bună și la muncă, și în viața de familie

4. Sunt mai selectivă - aleg mereu restaurante bune, destinații de vacanță aliniate cu obiectivele mele și îmi iau satisfacția din calitate, nu din cantitate. Spun tot mai des nu și asta îmi simplifică mult existența

5. Sunt mândră de mine și mă apreciez mai mult. Faptul ca pun zilnic efort în mine mă ajută să nu mai accept lucruri, situații și oameni care nu onorează acest standard de efort pe care îl pun în viață în general și implicit în mine însămi.

6. Sunt împăcată cu efortul constant pe care îl depun pentru mine și recunoscătoare pentru privilegiul pe care îl am în viață, ca să îmi pot permite și susține acest efort.

Am început în decembrie la 66 de kg, azi oscilez între 54 și 55. Nu am mai avut greutatea asta de la 20 de ani, dar la 20 de ani era un chin să o mențin. Acum e mult mai simplu și mă simt mai bine în pielea mea decât am făcut-o vreodată", a mai scris Cori Grămescu.

