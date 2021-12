Cultivarea propriilor legume și plante aromatice poate fi un efort plăcut: sfaturi practice!

De ce să-ți cultivi propriile ierburi aromatice?

Cultivarea propriilor produse acasă, fie că sunt fructe, legume și ierburi, are multe avantaje! A avea o grădină de legume de apartament sau balcon îți va permite mai ales să te bucuri de ierburi aromatice de o prospețime incomparabilă. De altfel, produsele vândute astăzi în supermarketuri și-au pierdut o mare parte din nutrienți și deci din gust înainte de a ajunge pe rafturi, chiar și pentru produsele bio. În ceea ce privește gustul și prospețimea, nimic nu înlocuiește alimentele și condimentele cultivate direct acasă, de propria ta mâna.

Organismul nostru are nevoie de nutrienții conținuți în diferite produse pentru a funcționa corect. Având propriile plante aromatice și legume, beneficiezi astfel de minerale, vitamine și bineînțeles nutrienți. Să ai mâncarea la îndemână are, evident, efecte benefice pentru sănătatea ta. De fapt, te poți bucura de produse sănătoase pe tot parcursul anului. Consumul acestora îți va permite să ai mereu o dietă mai echilibrată, mai bună pentru sănătatea ta.

În plus, a consumă plante precum ierburile aromatice are efecte pozitive asupra sănătății tale mintale. Într-adevăr, prezența plantelor într-o cameră îți va permite să îți mărești concentrarea și, de asemenea, să reduci stresul. În plus, cultivarea propriilor legume si plante aromatice poate fi un efort plăcut!

În cele din urmă, indiferent dacă ești un expert în grădinărit, sau ești începător, vei vedea cât de benefic este să ai așa ceva în propria casă. Deși la început pare a fi un efort, în timp, va fi o plăcere! Vei observă că plantele aromatice necesită în general puțină întreținere și astfel te poți bucura ușor și rapid de produse proaspete și de calitate.

Cum să faci o grădină interioară pentru ierburi și legume?

Pentru a cultiva plantele aromatice, dar și legume precum roșiile cherry de exemplu sau ardei, ai la dispoziție o gamă largă de soluții! Borcane, ghivece, balcoane, grădina suspendată sau verticală de legume și plante... Sunt suficiente posibilități pentru că tu să găsești o modalitate de a-ți crea cu ușurință grădina interioară!

Ce plante aromatice să crești în apartamentul sau casa ta?

Majoritatea ierburilor aromatice se descurcă foarte bine în interior! Poți cultivă cu ușurință aceste plante aromatice: mentă, pătrunjel, busuioc, cimbru, coriandru, rozmarin, arpagic și multe altele. Dacă ai o terasă sau un balcon mai mare, poți, cum spuneam, să cultivi și legume de mici dimensiuni.

Îngrijirea ierburilor aromatice

În primul rând, pentru a promova creșterea plantelor tale, va trebui să știi cum trebuie semănate semințele și cum se fac toate acestea într-un recipient adecvat. În funcție de recipientul pe care l-ai ales, va trebui să te asiguri că adâncimea acestuia este suficientă pentru rădăcinile plantelor. Într-adevăr, unele plante, precum menta, sunt mai invazive decât altele și au nevoie de ghivece de cel puțin 30 de centimetri adâncime pentru a crește corect.

Pentru a crește cu succes, fiecare plantă aromatică are nevoi specifice de apă și lumină naturală. Dacă ești novice în grădinărit, îți recomandăm să plantezi fiecare plantă într-un recipient diferit pentru a evita udarea excesivă a plantelor care nu pot tolera umiditatea. Cu toate acestea, poți așeza plante aromatice cu nevoi identice de apă și soare în același recipient.

Te invităm să descoperi sfaturile noastre de îngrijire pentru câteva din cele mai utile ierburi în bucătărie:

1. Mentă

Menta este o plantă destul de invazivă și, prin urmare, este indicat să o crești singură într-un ghiveci. Ar trebui să ai grijă să o plivești dacă este necesar și să tai recoltele în mod regulat. Pentru a crește corect, această plantă are nevoie de temperatura camerei și, prin urmare, este foarte ușor de cultivat în interior. Ar trebui așezată într-un loc cu semiumbră, fără a uita să o expunem de câteva ori la soare. În ceea ce privește necesarul de apă, va trebui să păstrezi pământul mereu umed, deoarece menta apreciază în mod deosebit umiditatea.

2. Busuioc

Busuiocul are nevoie de mai multă expunere la lumină naturală în comparație cu menta. Este indicat să îl așezi pe un pervaz, mai ales iarna, astfel încât să fie expus la soare cel puțin 6 ore în fiecare zi. Va fi necesar să te asiguri că temperatura este de cel puțin 15 ° C, astfel încât planta să poată crește corespunzător. Busuiocul are nevoie de multă apă. Va fi necesar să îți amintești să-l uzi în mod regulat. Dacă frunzele de busuioc încep să se ofilească, atunci va fi imperativ să îi dai mai multă apă!

3. Pătrunjel cu frunze plate

Pătrunjelul cu frunze plate are nevoi speciale în timpul fazei de germinare. Ar trebui să fie expus la soare în timp ce se bucură de o temperatură de aproximativ 15 ° C. În această fază, va fi important să menții solul bine umed, astfel încât pătrunjelul să poată crește corespunzător. După această fază, pătrunjelul plat necesită puțină întreținere. Tolerează temperaturi mai ridicate și va avea nevoie doar de udare ocazională.

4. Arpagicul comun

Arpagicul comun, la fel că pătrunjelul plat, are nevoi diferite în timpul fazei de germinare. În acest timp, evită să îl expui direct la soare, deoarece această plantă este foarte fragilă. Pentru udare, menține-i rădăcină umedă și, prin urmare, udă-l în mod regulat. Odată ajuns la maturitate, arpagicul comun poate fi expus la soare. Ar trebui să fie udat din când în când.

Pentru toate aceste soiuri, vei putea să vezi primele recolte la câteva săptămâni după ce le-ai plantat și astfel să beneficiezi rapid de ierburi aromatice proaspete în preparatele tale!

