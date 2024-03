Cristina Herea: A fost o experiență impresionantă, dar și confirmarea faptului că, la nivelul instituțional de cel mai înalt rang, România poate fi reprezentată de o manieră impecabilă

Despre ce a fost vorba acolo a explicat chiar ziarista.

„Am participat la cea de-a 68-a sesiune a Comisiei ONU pentru Statutul Femeilor ce a avut ca temă „Accelerarea realizării egalității de gen și consolidarea instituțiilor: provocări și oportunități".



Conferința s-a desfășurat la New York sub egida Organizației Națiunilor Unite și au participat, pe lânga reprezentanți ai statelor și guvernelor din întreaga lume, și un număr impresionant de reprezentanți ai organizațiilor non-guvernamentale și specialiști în domeniu. Deosebit de interesante mi s-au părut atât luările de cuvânt din Aula mare a ONU, cât și întâlnirile bilaterale, la care, la rândul meu, am participat.



Scopul acestora a fost ca, prin schimb de experientă și informări reciproce, statele participante să ofere seturi de „bune practici" în această materie, dar și să găsească în comun instrumente adecvate pentru implementarea programelor privind integrarea femeilor în societate și egalitatea de șanse.



Intervențiile pertinente și documentate ale doamnei ministru Natalia Intotero în cadrul acestor evenimente au arătat, o dată în plus, că România poate fi un reper semnificativ atât la nivel regional, dar și global, în ceea ce privește crearea unor politici publice în acest sector.



La rândul meu, în calitate de fondator, alături de soțul meu Alexandru Chiciu, al unei asociații caritabile (ce are ca obiect exact această temă) am subliniat pârghiile prin care România și-a armonizat legislația și bunele practici în domeniul protecției și ajutorării femeilor abuzate.



În plus, am împărtășit din experiența mea de 18 ani în activități caritabile ce vizează mamele vulnerabile.



A fost o experiență impresionantă pentru mine, dar și confirmarea faptului că, la nivelul instituțional de cel mai înalt rang, România poate fi reprezentată de o manieră impecabilă, discret și eficient”, a zis Cristina Herea.

