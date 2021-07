Cristina Cioran, criticată după ce s-a dus la mare, în timp ce fetița ei e în spital: E foarte greu să accept situația, de fapt

Cristina Cioran a născut prematur, iar, după naștere, a transmis un mesaj disperat pe rețelele de socializare.Vedeta trebuia să nască în luna septembrie, însă micuța Ema, așa cum a numit-o, a ales să vină mai devreme pe lume.

Ceea ce trebuia să fie un moment de bucurie maximă pentru Cristina Cioran și iubitul ei s-a transformat într-un moment de panică. Vedeta este foarte speriată și se roagă pentru ca fiica ei să fie bine.

"Hai că mi-am mai revenit. Vreau să vă spun că eram mai devreme într-o stare deplorabilă, speriată și îngrozită. Bebelușa e bine, respiră singurică, ceea ce e super. Abia aștept să o văd.

Nu mă așteptam la tot ce mi se întâmplă și adevărul e că ultimul an din viața mea e foarte neașteptat", a spus Cristina Cioran pe rețelele de socializare, după momentul nașterii.

Imediat după naștere, Cristina Cioran a postat un mesaj pe contul de Instagram în care, cu ochii în lacrimi, în care îi ruga pe toți cei care o urmăresc să se roage pentru fiica ei.

"Sunt puternică, și fetița mea este puternică. A venit mai devreme, însă. Rugați-vă pentru mine și pentru ea. Mai mult pentru ea!", este mesajul transmis de Cristina Cioran.

Cum explică Cristina Cioran plecarea la mare, în timp ce fiica ei este în spital

Deși fiica ei se află încă în spital, până va avea greutatea necesară pentru a putea fi externată, Cristina Cioran a plecat cu familia la mare, spre marea revoltă a oamenilor care au pus-o la zid.

"Ema e bine, se dezvoltă bine, respiră singurică, e pe drumul cel bun, face în fiecare zi un pas important pentru ea. Acolo în salon, la incubator, mai are patru colegi de cameră: două fetițe și doi băieți, care sunt în aceeași situație. Mămicile lor îi pot vedea în aceleași condiții: de două ori pe săptămână, cu test Covid și cu aprobare de la management. Am fost o zi la mare, la mama, eu sunt din Constanța. Eu îi mulțumesc iubitului meu că nu mă lasă să stau în casă, să pic în vreo depresie. E foarte greu să accept situația de fapt. Sper ca într-o săptămână două să iasă de la incubator și să vedem ce pas urmează. E un drum lung", a explicat Cristina Cioran, într-un Instastory.

"O pot vizită de două ori pe săptămână"

Zilele trecute, actrița a făcut dezvăluiri despre starea de sănătate a fiicei ei.

"Aș vrea să împărtășesc cu voi câteva gânduri despre tot ce s-a întâmplat în perioada asta. În primul rând vreau să va mulțumesc pentru sutele de mesaje primite, mesaje de încurajare pentru noi, mesaje cu povești similare. Nu mi-am imaginat că suntem atât de mulți și multe, cele care trecem prin astfel de momente și vreau să va spun că mă ajută enorm să merg mai departe și să prind curaj.

Ema e puternică, are o strângere de mâna că tati, zâmbet că mami, curaj și ambiție. Au fost și sunt momente foarte emoționante pentru mine și aș vrea să mă scuzați că nu am reușit să răspund la telefon și nici tuturor mesajelor. Sunt acasă. Nu m-au mai putut ține în spital, sunt reguli stricte… iar Ema mea a rămas în spital sub atentă îngrijire a medicilor care au salvat-o.

O voi putea vizită de două ori pe săptămâna cu test COVID, o voi putea mângâia atât cât mi se va permite că să nu îi punem în pericol viață. Mai stă în spital până când va lua suficient în greutate că să o putem lua acasă. Suntem doar doi părinți care încercăm să ne îmbărbătăm și cu răbdare și credință să o putem aduce acasă. Va mărturisesc faptul că sunt prea emotivă că să pot vorbi foarte mult despre ce s-a întâmplat așa că va rog să mă înțelegeți și încă o dată va mulțumesc! Să știți că apreciez fiecare gând, faptul că v-ați rupt timp că să-mi scrieți mă onorează și mă obligă să vă răspund. Va îmbrățișez, suntem Above The Sky!", a scris Cristina Cioran.