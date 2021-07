Cristina Cioran, despre starea fiicei ei, născută prematur: O pot vizită de două ori pe săptămână

"Aș vrea să împărtășesc cu voi câteva gânduri despre tot ce s-a întâmplat în perioada asta. În primul rând vreau să va mulțumesc pentru sutele de mesaje primite, mesaje de încurajare pentru noi, mesaje cu povești similare. Nu mi-am imaginat că suntem atât de mulți și multe, cele care trecem prin astfel de momente și vreau să va spun că mă ajută enorm să merg mai departe și să prind curaj.

Ema e puternică, are o strângere de mâna că tati, zâmbet că mami, curaj și ambiție. Au fost și sunt momente foarte emoționante pentru mine și aș vrea să mă scuzați că nu am reușit să răspund la telefon și nici tuturor mesajelor. Sunt acasă. Nu m-au mai putut ține în spital, sunt reguli stricte… iar Ema mea a rămas în spital sub atentă îngrijire a medicilor care au salvat-o.

O voi putea vizită de două ori pe săptămâna cu test COVID, o voi putea mângâia atât cât mi se va permite că să nu îi punem în pericol viață. Mai stă în spital până când va lua suficient în greutate că să o putem lua acasă. Suntem doar doi părinți care încercăm să ne îmbărbătăm și cu răbdare și credință să o putem aduce acasă. Va mărturisesc faptul că sunt prea emotivă că să pot vorbi foarte mult despre ce s-a întâmplat așa că va rog să mă înțelegeți și încă o dată va mulțumesc! Să știți că apreciez fiecare gând, faptul că v-ați rupt timp că să-mi scrieți mă onorează și mă obligă să vă răspund. Va îmbrățișez, suntem Above The Sky!", a scris Cristina Cioran.

Cristina Cioran a născut prematur. Mesaj disperat din spital

Cristina Cioran a născut prematur și a transmis un mesaj disperat pe rețelele de socializare imediat după.

Vedeta trebuia să nască în luna septembrie, însă micuța Ema, așa cum a numit-o, a ales să vină mai devreme pe lume.

Ceea ce trebuia să fie un moment de bucurie maximă pentru Cristina Cioran și iubitul ei, s-a transformat într-un moment de panică. Vedeta este foarte speriată și se roagă pentru ca fiica ei să fie bine.

Cristina Cioran, mesaj de ultimă oră: "Speriată și îngrozită"

"Hai că mi-am mai revenit. Vreau să vă spun că eram mai devreme într-o stare deplorabilă, speriată și îngrozită. Bebelușa e bine, respiră singurică, ceea ce e super. Abia aștept să o văd.

Nu mă așteptam la tot ce mi se întâmplă și adevărul e că ultimul an din viața mea e foarte neașteptat", a spus Cristina Cioran pe rețelele de socializare, în urmă cu puțin timp.

"Rugați-vă pentru fetița mea"

Imediat după naștere, Cristina Cioran a postat un mesaj pe contul de Instagram în care, cu ochii în lacrimi, în care îi ruga pe toți cei care o urmăresc să se roage pentru fiica ei.

"Sunt puternică, și fetița mea este puternică. A venit mai devreme, însă. Rugați-vă pentru mine și pentru ea. Mai mult pentru ea!", este mesajul transmis de Cristina Cioran.

Cristina Cioran, însărcinată la 43 de ani: Ne-am dorit foarte mult

Cristina Cioran este în culmea fericirii de când a aflat că este însărcinată. Totuși, actrița în vârstă de 43 de ani, se confruntă și cu probleme cauzate de sarcină. Ea le-a povestit fanilor săi de pe Instagram că în ultima perioadă este foarte emotivă și că are niște stări ciudate, scrie perfecte.ro.

“Sunt foarte bine, bebelușul se dezvoltă normal, sunt doar... am niște stări din astea dubioase, hormonii cred că sunt de vină. Îmi vine să plâng din orice, orice văd, un animal pe stradă, un bătrân sau orice.”, a spus actrița pe InstaStory.

Actrița se află la prima ei sarcină și nu a dezvăluit încă sexul bebelușului său. Ea a povestit recent că își dorea de foarte mult timp să aibă un copil. Ea ar urma să nască în luna septembrie.