Consum droguri, alcool, tutun în rândul tinerilor, cifre alarmante. FNA, semnal de alarmă

Federația Neguvernamentală Antidrog își exprimă maxima ingrijorare față de letargia autorităților responsabile cu politicile naționale de prevenire a consumului de droguri, alcool și tutn. Guvernul României, Ministerul Afacerilor Interne, Agenția Națională Antidrog, autoritățile administrației publice centrale si locale au datoria și obligația de a interveni in susținerea programelor strategice în materie. Drogurile, alcoolul si tutunul nu au culoare politică. Recentele statistici evidențiate prin Studiul ESPAD 2020 (European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs) în rândul elevilor de 16 ani, arată că România înregistreaza procente peste media europeană la debutul precoce (13 ani) în consumul de substanțe (alcool, droguri, tutun)

România depășeste aproape de doua ori media europeană la consumul zilnic de tutun – 5 % dintre elevii romani, comparativ cu 2,9 media europeană.

Depășim media generală la consuml de alcool – 82 % dintre elevii Romănia, comparativ cu 79 % media europeană.

7 % dintre elevi recunosc că s-au intoxicat cu alcool față de 6,7 % media europeană.

Consumul de medicamente calmante în scopul de a se droga este de 9,4 % față de media europeană de 4 %.

Studiul ESPAD a masurat și alte comportamente periculoase – jocurile de noroc, jocuri online si rețelele sociale. 20 % dintre elevii de 16 ani din România au pariat excesiv in ultimul an, comparativ cu 15 % media europeană.

În jur de 50 % dintre elevii de 16 ani din România, petrec peste 4-5 ore într-o zi de școala, online, pe rețele sociale în condițiile în care se discută tot mai mult despre anxietate, depresie, probleme cu somnul.

Provocarile sunt mari pentru tineri și în cazul consumului ocazional de droguri.

Prevalența în rândul tinerilor 16,7 % segment vârstă 14-34 ani.

Concluzie

Indiferența și ignorarea fenomenului din partea autorităților publice centrale – Guvern, ministere precum și din partea autorităților publice locale din ultimii 10 ani, a dus la această situație pe care impardonabil nu și-o asumă. Lipsa programelor alternative la consum, prevenirea consumului în rândul populației școlare prin programe permanentizate, lipsa resurselor financiare, logistica și programe de secol XXI, resursa umană insuficientă sunt motivele dezastrului in materie de politici nașionale si locale de prevenire a consumului de droguri, alcool și tutun.

România in contextul dat, încă nu are Strategia Națională Antidrog 2021-2025, Planul de Acțiune 2021-2025, Programul de Interes Național, Planul Național adoptate prin H.G. Trendul în România este de creștere a prevalențelor si singura preocupare a autorităților este de a interpreta studiile în sens pozitiv, evidențiind doar aspectele pozitive din Rapoartele europene ceea ce nu poate duce decăt la creșteri ale prevalențelor, transmite Gigel Lazăr, preşedintele FNA.