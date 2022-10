Conopidă în cremă de brânză: este mai bună decât cartofii și are 160 de calorii

Este un fel de mâncare atât de gustos, încât îi va uimi pe toți membrii familiei. Cu siguranță, acesta este un mod inteligent de a-i face pe copii să aprecieze legumele.

În plus, conopida este un aliment super sănătos, care aduce multe beneficii. De fapt, conopida conține un procent mare de săruri minerale, vitamina C și antioxidanți. În plus, are o acțiune antiinflamatoare

Conopida este potrivită pentru cei care urmează o dietă pentru diabet, deoarece sunt capabile să controleze valoarea glicemiei. De asemenea, ține sub control tensiunea arterială, contracarează colita ulceroasă și stimulează tiroida. Dar să vedem cum se prepară această rețetă!

Timp de pregătire - 15 minute, timp de gătire - 10 minute, timp total - 25 de minute, porții - 5, calorii: 160 per porție.

Ingrediente:

conopidă,

250 ml lapte,

100 grame parmezan ras,

2 linguri de porumb,

1 gălbenuș.

nucșoară, sare și piper.

Pregătirea

Mai întâi se spală conopida, se pune într-o oală cu multă apă cu sare, se aprinde aragazul și se lasă să fiarbă. Unge o tigaie cu unt, și întindeți buchețelele de conopidă fiartă.

Laptele se pune la fiert, se asezonează cu nucșoară și sare. Separat, se dizolvă amidonul de porumb în apă rece, apoi se adaugă în lapte și, când este pe punctul de a fierbe, se stinge aragazul.

Continuă să amesteci astfel încât toate ingredientele să se lege între ele, apoi adaugă oul și, odată ce obții o cremă netedă, adaugă parmezanul, sarea și piperul.

Crema de brânză se toarnă peste buchetele de conopidă. La final, conopida se pune în cuptorul preîncălzit, timp de 10 minute, la o temperatura de 220°C. L final se aduce la masă. Poftă bună!

BONUS. Pieptul de pui e încă congelat? Dați-l prin răzătoare și pregătiți această rețetă delicioasă

Ați venit târziu acasă și nu aveți timp suficient să dezghețați carnea? Preparați rapid această rețetă din piept de pui congelat și cina e gata.

De fapt, este suficient să-l scoateți din congelator și să îl dați pe răzătoare, asigurându-vă că aduceți la masă un preparat extrem de bun și super gustos.

Acest lucru va fi, fără îndoială, pe plac copiilor și al adulților. În plus, chiar și persoanele care sunt la dietă nu vor trebui să-și facă griji la numărul de calorii, deoarece puiul este o carne albă slabă.

Pentru a face această rețetă veți avea nevoie de câteva ingrediente simple pe care, cu siguranță le aveți deja în casă. În plus, cina va fi gata în 30 de minute. Timp de pregătire -5 minute, timp de gătire - 25 minute, timp total - 30 minute, porții - 8 felii, calorii - 220 pe felie.

Ingrediente:

300 grame file de pui congelat și dat prin răzătoare,

160 grame brânză scamorza rasă,

100 grame de făină,

3-4 cartofi dați prin răzătoare,

3 ouă,

2 linguri ulei de măsline extravirgin,

sare și piper după gust.

Pregătirea rețetei

Cartofii rași se pun într-un bol. Adăugați ouăle, sarea, piperul, pieptul de pui ras, brânza rasă și făina. Amestecați bine toate ingredientele.

La final, puneți 2 linguri de ulei într-o tigaie antiaderentă și așteptați ca uleiul să se încingă. Turnați tot amestecul în tigaie și gătiți, sub capac, 15 minute la foc mic. După ce omleta din carne de pui s-a rumenit pe o parte, trebuie să o întoarceți pe cealaltă parte și să mai gătiți 10 minute.

Odată coaptă, lăsați omleta să se răcească un pic. Omleta se taie felii și se savurează cât este încă caldă. Acesta este un preparat perfect și pentru a fi luat la serviciu, deoarece poate fi consumat și rece. Poftă bună!

