Comisia Europeană ar urma să pună sub acuzare Apple

Comisia Europeană ar urma să pună sub acuzare compania Apple pentru îngrijorări privind situația App Store.

Potrivit The Verge, raportul a venit din partea Financial Times și arată că executivul Uniunii Europene va investiga dacă politicile App Store au încălcat sau nu legile concurenței ale blocului, după o plângere a Spotify din 2019. Comisia a deschis două investigații antitrust în legătură cu App Store și Apple Pay, anul trecut, însă doar magazinul de aplicații va fi pus sub acuzare. Nu se știe exact ce măsuri vor fi luate.

Serviciul de streaming Spotify a transmis anterior că Apple folosește App Store pentru a încetini inovarea și pentru a limita alegerile consumatorilor care sunt împinși către serviciul concurent, Apple Music. Cunoscută drept „taxa Apple”, ponderea de 30% pentru a apărea în magazinul de aplicații a fost de multă vreme luată la țintă de servicii precum Netflix sau Spotify.