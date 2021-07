CNCAV, lămuriri după ce o femeie a avut o stare ciudată după vaccinarea cu Moderna

”M-am vaccinat pe 12 iunie cu Moderna (prima doza) si am avut simptome destul de rele: febra 39, durere puternica in mana unde a fost pus vaccinul, stare de greata, iar mainile s-au inalbit si s-au racit destul de rau (aveam impresia cu nu mai circula sangele bine pana in maini), am dormit 2 zile in continuu. Maine (10 iulie) am rapelul. Simptomele pot fi mai rele? Ce trebuie sa fac in cazul in care ma simt mult mai rau decat prima data?”, a întrebat o tânără Comitetul Național de Coordonare a Activităților de Vaccinare (CNCAV).

”In cazul vaccinurilor dezvoltate pe platforma de ARN mesager, cum este si Moderna, intr-adevar a fost observat ca incidenta reactiilor adverse post vaccinare au fost putin mai crescute la doza 2 comparativ cu doza 1. Acest lucru nu este obligatoriu, deci nu putem spune cu certitudine ca acesta va fi si cazul dvs. Reactiile adverse sunt tranzitorii si de scurta durata. Puteti administra tratament simptomatic la nevoie. Recomandam sa raportati reactiile adverse la: https://covid19.anm.ro/ si sa luati legatura si cu medicul dvs de familie daca veti dezvolta reactii adverse si la doza 2 pentru a va consilia aplicat pe simptomele dvs”, a explicat CNCAV.

Informarea despre infectări

Până astăzi, 9 iulie, pe teritoriul României, au fost confirmate 1.081.174 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).

1.045.351 de pacienți au fost declarați vindecați.

În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 54 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.

Până astăzi, 34.197 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat.

În intervalul 08.07.2021 (10:00) – 09.07.2021 (10:00) au fost raportate de către INSP 29 decese (15 bărbați și 14 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Argeş, Brașov, Iaşi, Mureș și Prahova.

28 dintre aceste decese sunt anterioare intervalului mai sus menționat și au fost introduse în baza de date, la solicitarea Ministerului Sănătății, de către Direcțiile de Sănătate Publică din țară, în urma verificărilor efectuate.

Astfel, 2 dintre acestea s-au produs în luna octombrie 2020, 5 în noiembrie 2020, 1 în decembrie 2020, 1 în februarie 2021, 3 în martie 2021, 5 în aprilie 2021, 10 în luna mai 2021 și 1 în iunie 2021, în județele Argeş, Brașov, Iaşi și Mureș.

Dintre cele 29 decese, 1 a fost înregistrat la categoria de vârstă 40-49 ani, 7 decese la categoria de vârstă 60-69 ani, 12 decese la categoria de vârstă 70-79 ani şi 9 decese la categoria de vârstă peste 80 ani.

27 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, iar 2 pacienți decedați nu au prezentat comorbidități.

În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 311. Dintre acestea, 58 sunt internate la ATI.