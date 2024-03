Ciucă amintește de actul de curaj al PNL în ciuda riscului de erodare: PNL și-a asumat guvernarea într-o situație foarte dificilă

Nicolae Ciucă a subliniat la Brăila că PNL a reușit să asigurăm stabilitate, altfel nu s-ar fi putut discuta de dezvoltare.

Redăm cele mai importnate declarații ale președintelui PNL:

• un candidat trebuie sa fie serios, truditor, să aibă spirit de sacrificiu personal, să fie dedicat oamenilor și localității pe care o reprezintă

• gospodăria primarului, comunitatea reprezintă cartea de vizită a unui primar

• PNL resimte o erodare a ceea ce a însemnat asumarea guvernării cu perioade destul de complicate, unele la care nu s-ar fi gândit nimeni, probleme cu care am refuzat să ne gândim că am putea sa ne confruntam

• PNL s-a aflat la guvernare asumându-și guvernarea cu toate riscurile

• asta nu înseamnă că nu trebuie să vorbim cu oamenii, să le explicăm ce s-a intamplat, ce am făcut bine sau ceea ce nu am făcut bine sau nu am terminat

• Dacă facem o analiza trebuie să avem determinare, încredere

• este nevoie de un dialog permanent și să existe acea onestitate să le spunem oamenilor despre ce este vorba

• pe această guvernare, fie ca am avut guvernare 100% PNL sau în alianță, am fost la guvernare, am avut Premier și am reușit să asigurăm stabilitate politică a țării, altfel nu am fi putut discuta de niciun fel de proiecte de dezvoltare

• am venit la Brăila pentru că aveți o conducere a filialei inimoasă și hotărâtă să câștige alegerile

• Cu domnul Alex Popa interactionez în fiecare săptămână pentru a rezolva problemele din Brăila

• Braila este unul dintre județele cu cel mai mare potențial agricol, dar tot aici se construiau acele utilaje pentru industria românească

• oamenii trebuie să înțeleagă că realizarile primarilor din Transilvania s-a făcut cu oamenii care au avut viziune, curaj și harnicie sa își absoarbă fondurile europene

• banii europeni au fost cele care au realizat dezvoltarea, sigur și investițiile din bugetul de stat

• este important să se identifice oportunitățile pentru dezvoltarea orașului

• am încredere și în Alex Popa, și în Cătălin Canciu și în Adin Boboc

• alegi cu sufletul și cu mintea pentru viitorul copiilor care așteaptă sa le dăm ceva

• noi am luat de la bunicii nostrii, părinții noștri să le dăm mai departe zestrea noastră

Europarlamentarul Rareș Bogdan a subliniat și el că premierul Ciucă a ajuns la absorbție 77% din fonduri europene

Acesta a precizat că „primarii liberali sunt cu adevărat cei mai buni” și că „trebuie să ne gândim matur la viitorul țării, orașului și viitorul copiilor”.

Declarații ale lui Rareș Bogdan:

• Premierul Ciucă a ajuns la absorbție de 77% din banii din fonduri europene

• dacă vreți ca Ianca să se ridice la nivelul unui oraș european votați un liberal, acesta este viitorul

• Înțelegeți că dacă Rusia se apropie de Gurile Dunarii, atunci România este într-un pericol total, real

• trebuie să ne gandim matur, la viitorul țării, orașului și la viitorul copiilor

• sunt convins că vreți ca cei plecați în diaspora să se întoarcă și cei ce cresc să rămână aici

• Liberalismul înseamnă progres, sa nu uitați că primarii liberali sunt cu adevărat cei mai buni

• dumneavoastră știți ce înseamnă armata, ce înseamnă un general, ce înseamnă un om care a spus ca are o singura frica, să nu moara neimpartasit!

