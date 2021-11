Ciolacu, la Camera Deputaților: Am înțeles că Florin Cîțu va depune candidatura la șefia Senatului

Marcel Ciolacu va depune, în cursul zilei de marți, candidatura pentru Camera Deputaților.

„Mâine (n.r. marţi), îmi voi depune candidature pentru şefia Camerei Deputaţilor, pentru că se conturează o majoritate. Am înțeles că și domnul Florin Cîțu va depune pentru șefia Senatului”, a spus, luni seară, Marcel Ciolacu.

Întrebat care va fi procedura la Senat, Marcel Ciolacu a răspuns astfel: „În primul rând, sunt la Camera Deputaților. Procedura democratică, oriunde în lume, când ți-ai pierdut majoritatea care te-a susținut să ocupi o anumită funcție: îți dai demisia. Aștepți să-ți faci o altă majoritate dacă vrei din nou acea funcție. Nu există nicăieri în lume o altă procedură. Cred că doamna Dragu va face acest lucru, fiindcă este pur democratic.”

Întrebat despre funcția de vicepremier ce revine PSD, Marcel Ciolacu a spus că numele acestuia va fi decis până marți dimineață, „prin discuții individuale în PSD”.

Lista miniștrilor PSD validați de conducerea partidului:

Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a anunțat lista miniștrilor PSD:

Ministerul Finanțelor - Adrian Câciu

Ministerul Apărării Naționale - Vasile Dîncu

Ministerul Economiei - Marius Humelnicu

Ministerul Tineretului, Familiei - Gabriela Firea

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii - Sorin Grindeanu

Ministerul Agriculturii - Adrian Chesnoiu

Ministerul Sănătății - Alexandru Rafila

Ministerul Muncii - Marius Budăi

Ministerul Culturii - Lucian Romașcanu

Noul guvern va fi format din miniștrii de la PSD, PNL și UDMR.

Nicolae Ciucă, desemnat premier de președintele Klaus Iohannis

Președintele Klaus Iohannis a anunțat, luni, 22 noiembrie, că l-a desemnat premier pe Nicolae Ciucă. Acesta a fost propus de coaliția formată din PSD, PNL, UDMR și minoritățile naționale.

„Am constatat că în Parlamentul României s-a format o majoritate solidă, o majoritate din care fac parte PNL, PSD, UDMR și grupul minorităților. Reprezentanții acestei majorități au dorit să vină împreună la consultări, am acceptat și în acest format am avut o discuție pe care o consider foarte bună”, a declarat președintele Klaus Iohannis.

Președintele a mai spus că a acceptat propunerea de premier a acestei majorități.

„Această majoritate mi-a propus un nume de premier, propunere pe care am acceptat-o. În consecință îl desemnez pe domnul Nicolae Ciucă pentru a forma o echipă guvernamentală și pentru a se prezenta în fața Parlamenului României pentru votul de încredere”, a mai spus președintele Klaus Iohannis în cursul zilei de luni.