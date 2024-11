Cine este influencerița din România, diagnosticată cu tumoră la sân. Trage un mare semnal de alarmă!

Citește și articolul - Cancerul la sân și legătura cu stresul și cariile. Când apare semnalul de alarmă

Este vorba despre Vlada Prada, fostă însoțitoare de zbor, care, într-un mesaj emoționant pe Tik Tok, le-a transmis un avertisment fanilor săi, în special femeilor, despre importanța controalelor medicale regulate. Intervenția chirurgicală a avut loc în urmă cu aproape o lună, dar Vlada s-a hotărât să vorbească doar acum.

”Tocmai am avut o operație la sân. Mă doare”

„Deci dacă lumea mă consideră influencer, vreau să vă zic ceva și să vă influențez prin cazul meu. Sunt acum la Institutul de Oncologie, tocmai am avut o operație la sân. Mă doare! Dar mi s-a extras un fibroadenom. Și pentru că n-am făcut niciodată o mamografie am depistat abia în luna februarie că am o tumoră benignă și trebuie scoasă. Deci mi-am făcut și biopsie să verificăm dacă nu este ceva cancerigen. Bineînețeles că nu este, dar ăsta este semnul vostru și vă îndemn să mergeți să faceți controale anual”, a povestit Vlada Prada pe social media.

Semnal de alarmă!

Vlada Prada face apel către femei să își facă investigațiile medicale la timp, după experiența sa de coșmar.

„Mi-e greu să vorbesc. Sunt încă sub efectul anesteziei, dar simt că trebuie să împărtășesc acest mesaj pentru a influența și pe alții. Nu știm niciodată ce probleme ar putea apărea și este important să acționăm la timp. Acum sunt mult mai bine”, a mărturisit Vlada Prada.

Citește și articolul - Gestul simplu care îți arată dacă ai cancer. Nu ignora acest obicei banal. Dr. Ștefan Voiculescu: Nu te costă nimic

Un simplu gest îți poate salva viața. Te poate ajuta să detectezi cancerul de sân! De ce e important să-ți cunoști propriul corp.

Cancerul de sân este una dintre cele mai comune forme de cancer ce afectează femeile, însă poate apărea și la bărbați, chiar dacă acest lucru este mai rar.

Dezvoltat din celulele țesutului mamar, acest tip de cancer apare în momentul în care celulele normale încep să crească necontrolat și, astfel, să formeze tumori.

Diagnosticarea timpurie este esențială

În funcție de tip, locația și stadiul la care s-a descoperit, cancerul de sân poate avea un prognostic diferit. Diagnosticarea timpurie este crucială pentru un tratament eficient.

“Cancerul de sân este în creștere și este unul din cancerele cele mai importante ale femeii, se bate pentru primul loc cu cancerul de colon. Cancerul de colon și cancerul de sân sunt cancere cu o incidență foarte mare, foarte mare", a spus medicul Ștefan Voiculescu, medic primar Chirurgie generală.

Simptomele cancerului de sân pot varia, însă cel mai des întâlnite sunt următoarele:

- noduli la nivelul sânului sau axilei, de obicei nedureroși și cu o textură tare, aceștia sunt adesea primul semn al bolii.

- modificări ale pielii sânului care includ înroșire, îngroșare sau aspect de coajă de portocală

- schimbări la nivelul mamelonului.

Citește continuarea articolului aici!

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News