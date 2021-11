Cîmpeanu: Pe 8 noiembrie va începe școala. Numărul de teze, REDUS

Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, a explicat, luni, 1 noiembrie, că două săptămâni de vacanță reprezintă nivelul maxim care poate fi recuperat fără a modifica programa școlară.

„Pe 8 noiembrie va începe școala! Ministrul Educației va rămâne consecvent principiului conform căruia școlile trebuie să funcționeze cu prezență fizică, în limita în care condițiile de protecție sanitară pot fi asigurate pentru elevi și profesori. Este un principiu de bază, un principiu de la care nu voi abdica. Vom avea consultări cu autoritățile sanitare și vineri vom vedea care va fi exact modul de deschidere al școlilor în data de 8 noiembrie, având ipoteza de bază a prezenței fizice”, a spus Sorin Cîmpeanu.

De asemenea, ministrul Educației a mai făcut un anunț extrem de important legat de teze: „Înțelegând dificultățile, analizând solicitările, am decis să reducem numărul de teze din acest an! La clasa a VIII-a, vom avea doar două teze, deci doar două teze de susținut cu prezență fizică. Pentru liceu, am redus numărul de teze de la patru la trei.”

Bilanț coronavirus. Aproape 7.000 de cazuri noi și 311 decese, în ultimele 24 de ore

Până astăzi, 1 noiembrie, pe teritoriul României au fost înregistrate 1.655.024 de cazuri de infectare cu noul coronavirus (COVID – 19), dintre care 8.476 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare.

1.415.606 pacienți au fost declarați vindecați.

În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 6.993 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), dintre care 102 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare.

Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 607 persoane au fost reconfirmate pozitiv.

Până astăzi, 48.073 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat.

În intervalul 31.10.2021 (10:00) – 01.11.2021 (10:00) au fost raportate de către INSP 322 de decese (151 bărbați și 171 femei), din care 11 anterioare intervalului de referință, ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Alba, Arad, Argeș, Bacău, Bihor, Botoșani, Brașov, Buzău, Călărași, Caraș-Severin, Cluj, Constanța, Dâmbovița, Dolj, Giurgiu, Gorj, Harghita, Hunedoara, Ialomița, Ilfov, Maramureș, Mehedinți, Mureș, Neamț, Olt, Prahova, Sălaj, Satu Mare, Sibiu, Teleorman, Timiș, Tulcea, Vaslui, Vâlcea, Vrancea și Municipiul București.

Dintre cele 322 de decese, 1 a fost înregistrat la categoria de vârstă 20-29 ani, 4 la categoria de vârstă 30-39 ani, 14 la categoria de vârstă 40-49 ani, 33 la categoria de vârstă 50-59 ani, 89 la categoria de vârstă 60-69 ani, 87 la categoria de vârstă 70-79 ani și 94 la categoria de vârstă peste 80 ani.

282 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, 39 pacienți decedați nu au înregistrat comorbidități, iar pentru 1 pacient decedat nu au fost raportate comorbidități până în prezent.

Au fost raportate 11 decese anterioare intervalului de referință, survenite în județele Argeș, Bacău, Vâlcea și Municipiul București, în luna octombrie 2021. În intervalul de referință au fost raportate 311 decese.

Din totalul de 322 de pacienți decedați, 287 erau nevaccinați și 35 vaccinați. Cei 35 de pacienți decedați vaccinați aveau vârste cuprinse între grupele de vârstă 40-49 de ani și peste 80 de ani. 32 dintre pacienții decedați vaccinați prezentau comorbidități, iar pentru 3 pacienți nu au fost raportate comorbidități.

În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 20.561. Dintre acestea, 1.876 sunt internate la ATI.

Din totalul pacienților internați, 460 sunt minori, 431 fiind internați în secții și 29 la ATI.