Chinezii, avertizați să nu cumpere NIMIC din străinătate, de teama OMICRON. Totul a pornit de la un colet

Autoritățile chineze îndeamnă cetățenii să nu comande bunuri din străinătate, în cea mai recentă măsură extremă care vizează reducerea focarelor de COVID-19, scrie The Guardian.



Avertismentul privind produsele venite din alte țări a fost emis după ce autoritățile au susținut că o infecție recentă cu Omicron, detectată în Beijing, provine dintr-un pachet internațional trimis din Canada.

China are o politică denumită "zero Covid", dar există și presiune pentru a permite unele relaxări în timpul viitoarelor festivități lunare de Anul Nou, de obicei perioada din an în care se călătorește cel mai mult. În același timp, există o urgență de a ține virusul departe de Beijing, care găzduiește Jocurile Olimpice de iarnă în câteva săptămâni. Guvernul Partidului Comunist a promis că Jocurile vor avea loc în siguranță. Luni, comitetul de organizare al Jocurilor a declarat că biletele vor fi distribuite unor grupuri „țintite” de oameni și nu vor fi vândute publicului larg. ( Citește știrea despre acest subiect AICI).



Câte cazuri de coronavirus a raportat China



Autoritățile sanitare au raportat luni 223 de cazuri, înregistrate în ultimele 24 de ore, inclusiv 163 de cazuri care s-au transmis local. Majoritatea au fost în Tianjin, unde 79 din cele 80 de cazuri au fost găsite în districtul Jinnan și 68 în provincia Henan, dintre care 60 în orașul închis Anyang. Un caz raportat în orașul din sudul Shenzhen, la granița cu Hong Kong, a fost confirmat ca Omicron.

Cele mai multe dintre infecțiile de până acum au fost detectate în Tianjin, unde primul caz de Omicron din China a fost găsit în 9 decembrie. Cu toate acestea, descoperirea unui singur caz de Omicron în Beijing, în weekend, a stârnit o nouă alarmă. La o conferință de presă, luni, oficialii au spus că au constatat că infecția nu a venit dintr-o altă provincie, ci dintr-un pachet trimis din Toronto, prin SUA și Hong Kong. Liao Linzhu, directorul adjunct al administrației poștale a orașului, a îndemnat oamenii „să nu cumpere produse din străinătate”.

