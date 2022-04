”Singurul lucru pe care China îl dorește este pacea în Ucraina”. Convorbire Beijing - Kiev

După ceea ce a fost doar a doua conversație mediatizată de la începutul ostilităților între ministrul ucrainean de Externe, Dmytro Kuleba, și ministrul chinez de externe, Wang Yi, Kuleba a spus că este ”recunoscător omologului chinez pentru solidaritatea cu victimele civile”.

”Amândoi împărtășim convingerea că încheierea războiului împotriva Ucrainei servește intereselor comune ale păcii, securității alimentare globale și comerțului internațional”, a scris Kuleba pe Twitter după apelul său telefonic cu Wang, care a mulțumit pentru ajutorul oferit de Kiev în evacuarea cetățenilor chinezi, potrivit Politico.

Had a call with State Councilor and Foreign Minister Wang Yi. Grateful to my Chinese counterpart for solidarity with civilian victims. We both share the conviction that ending the war against Ukraine serves common interests of peace, global food security, and international trade.