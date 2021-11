Certificatul verde pentru angajați. Va fi testarea luată în considerare? Dr. Gheorghiță: Niciun fel de protecție

Valeriu Gheorghiță, coordonatorul Campanei Naționale de Vaccinare din România, a vorbit despre introducerea certificatului verde și oferirea acestuia numai în anumite condiții.

”Populația are nevoie de certificatul verde pentru a avea o viață cât mai apropiată de normal cu riscuri minime din punctul de vedere al bolii. Majoritatea țărilor europene au implementat de câteva luni certificatul verde digital pe plan intern. Este cât se poate de evident că acolo trebuie să ajungem și noi, pentru că acest lucru este viitorul și pentru că este absolut firesc ca pe perioada pandemiei, cât avem încă un risc de infectare și de transmitere a infecției cu SARS-CoV-2, noi nu putem să ținem toate activitățile închise, nu putem să mergem la nesfârșit în această logică de restricții, de izolare, de carantină, de risc de lockdown, și așa mai departe. Trebuie să mergem înainte și să înțelegem că această posibilitate a implementării certificatului verde ne oferă această șansă”, a declarat Valeriu Gheorghiță, președintele CNCAV, la Digi24.

Certificat în baza vaccinării sau după trecerea prin boală

Medicul Valeriu Gheorghiță a mai susținut că certificatul verde pentru angajați ar trebui să funcționeze pe baza vaccinării și a trecerii prin boală, și doar în anumite condiții să fie acceptată și a treia variantă, a testării, având în vedere că persoanele care sunt doar testate nu sunt protejate deloc împotriva infectării cu Covid.

”În baza certificatului verde, noi atestăm trei condiții, fie că sunt vaccinat, fie că am trecut prin boală în ultimele șase luni, fie că mi-am făcut un test și sunt negativ. În aceste trei condiții, riscul de infectare este mult diminuat. Aici intră in discuție accesul persoanelor care se testează, sunt negative, dar nu au niciun fel de protecție. De fiecare dată când ne uităm la participarea la o activitate ne uităm la posibilitatea ca o persoană să se infecteze și la posibilitatea să transmită mai departe virusul. Persoana care este testată și nu este altfel protejată este în continuare la risc. Germania a luat decizia de a scoate din certificatul digital această posibilitate a testării și au rămas celelalte două variante: fie ești vaccinat, fie ai istoric de trecere prin boală. Doar aceste persoane au posibilitatea să participe la activități neesențiale. Certificatul verde ar trebui să funcționeze pe baza vaccinării, pe baza trecerii prin boală în primele șase luni și este o discuție referitoare la testare. (...) În anumite situații putem opta să menținem această variantă, dar trebuie să înţelegem că până la urmă doar testarea nu modifică cu nimic starea de receptivitate a persoanei respective, adică persoana respectivă în continuare este la risc să se infecteze şi este la risc să facă o formă gravă, mai ales dacă are alte afecţiuni asociate”, a mai declarat Valeriu Gheorghiță.