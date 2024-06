Celine Dion a luat doze mari de medicamente ce i-au pus viața în pericol. Efort uriaș pentru a ușura spasmele musculare și pentru a putea cânta pe scenă

Artista de 56 de ani a dezvăluit cum a luat diazepam, un medicament cunoscut în mod obișnuit sub numele de Valium, pentru a se relaxa "tot corpul" - dar nu era conștientă de consecințe.

Dependența ei de doze a apărut în anii care au dus la diagnosticarea "sindromului de persoană rigidă".

Această afecțiune incurabilă este o tulburare neurologică rară care cauzează rigiditate musculară progresivă și spasme - și poate fi ameliorată cu sedative și relaxante musculare, alături de terapie fizică și ocupațională.

Superstarul muzical, care a vândut peste 250 de milioane de albume și ale cărui hituri includ My Heart Will Go On, Think Twice și It's All Coming Back To Me Now, și-a dezvăluit diagnosticul în decembrie 2022 și a fost nevoită ulterior să își anuleze turneul mondial Courage World Tour.

"Voi cânta din nou pe scenă - chiar dacă trebuie să mă târăsc"

În pofida problemelor de sănătate, cântăreața a dezvăluit, de asemenea, că este hotărâtă să se întoarcă la concerte, recunoscând că "îmi lipsesc".

În primul interviu difuzat de la diagnosticarea sa, Dion a spus că organismul ei s-a obișnuit cu medicamentele și că își simțea din nou simptomele după 20 de minute - și astfel a început să își mărească doza.

Ea a declarat prezentatoarei emisiunii Today de la NBC, Hoda Kotb: "Nu știam, sincer, că mă poate ucide. Luam, de exemplu, înainte de un show, 20 de miligrame de Valium, iar apoi, doar mergând din cabina mea de probă în culise, deja nu mai aveam nimic. Te obișnuiești cu el".

"Voi cânta din nou pe scenă - chiar dacă trebuie să mă târăsc. Chiar dacă va trebui să vorbesc cu mâinile. O voi face. O voi face", a spus acesta.

"Eu sunt Celine Dion, pentru că astăzi vocea mea va fi auzită pentru prima dată, nu doar pentru că trebuie sau pentru că am nevoie. Ci pentru că așa vreau eu. Și mi-e dor de ea", a completat Celine Dion, conform Sky News.

