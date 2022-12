Cei trei bărbaţi implicaţi în răpirea guvernatoarei din Michigan au fost condamnaţi la închisoare

Doi dintre liderii complotului urmează să fie condamnaţi la rândul lor înainte de sfârşitul acestui an, informează Agerpres. Cei trei - Joseph Morrison (28 de ani), socrul său Pete Musico (44 de ani) şi Paul Bellar (23 de ani) au fost condamnaţi la 10, respectiv 12 şi 7 ani închisoare de un tribunal din Jackson County, după ce în octombrie juriul i-a găsit vinovaţi de asociere infracţională, încălcarea regimului armelor de foc şi sprijin material acordat terorismului.



Morrison, Musico şi Bellar au fost arestaţi în octombrie 2020 împreună cu alţi 12 bărbaţi în legătură cu un plan de răpire a guvernatoarei din Michigan, Gretchen Whitmer, ca răzbunare pentru restricţiile impuse locuitorilor şi afacerilor la începutul pandemiei de COVID-19.



Grupul plănuia să pătrundă în locuinţa de vacanţă a lui Whitmer, să o răpească şi să o ducă "sub ameninţarea armei" pentru a fi "judecată" sub acuzaţia de trădare, potrivit procurorilor. Complotiştii sperau că răpirea va duce la o revoltă violentă şi va instiga un război civil, susţin aceştia.



Şapte dintre acuzaţi, inclusiv cei trei condamnaţi joi, au fost până acum găsiţi vinovaţi sau şi-au recunoscut vina în ce priveşte contribuţia lor la complot. Alţi doi au fost achitaţi în aprilie, iar doi presupuşi conspiraţionişti, Adam Fox şi Barry Croft Jr, găsiţi vinovaţi de complot pentru declanşarea unei "a doua revoluţii americane", urmează să-şi afle sentinţa mai târziu în decembrie, fiind pasibili de pedeapsa cu închisoarea pe viaţă.



În ce-i priveşte, Morrison şi Musico au fost acuzaţi de găzduirea de "sesiuni de pregătire tactică" pe proprietatea lor dintr-o zonă izolată din Michigan, iar Bellar a fost acuzat de furnizarea de planuri pentru manevre tactice, limbaj codificat pentru comunicaţii şi muniţie.



Toţi trei erau membri ai unei miliţii numite Wolverine Watchmen, mai spun procurorii americani.

