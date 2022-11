Ce și-a scos Cristiano Ronaldo din şort şi apoi a mâncat, pe teren la CM 2022 din Qatar - Imagini virale

După meci, pe internet au apărut imagini cu Cristiano Ronaldo care au ajuns rapid virale.

Ronaldo a fost surprins, pe teren, în timp ce și-a băgat mâna în șort. După câteva secunde, starul lusitan a scos mâna din pantaloni și a băgat ceva în gură.

Din imagini nu se poate spune exact ce a mâncat Cristiano, însă, cel mai probabil, este vorba despre o bucată de baton proteic.

Acest moment a fost un prilej bun pentru fanii din întreaga lume de a face glume pe rețelele de socializare: "Ce am văzut în această imagine?" sau "Omul ţine snacks-uri în pantaloni" sunt doar câteva dintre comentariile internauților.

Portughezul Cristiano Ronaldo a devenit joi cel mai vârstnic marcator la Cupa Mondială de fotbal, după camerunezul Roger Milla, informează EFE.



Starul lusitan, care are 37 de ani, a marcat din penalty primul gol al partidei pe care Portugalia a câştigat-o cu 3-2 în faţa Ghanei.



Ronaldo a înscris chiar în ziua în care FIFA l-a omagiat pe Milla, înainta meciului dintre Camerun şi Elveţia (0-1), pentru golul marcat în 1994 împotriva Rusiei, când camerunezul avea 42 de ani.

Roger Milla a primit joi o plachetă din mâinile preşedintelui FIFA, Gianni Infantino, în prezenţa preşedintelui Federaţiei cameruneze, Samuel Eto'o.



La Cupa Mondială din 1990, Camerunul a învins România cu scorul de 2-1, ambele goluri ale africanilor fiind marcate de Roger Milla, care avea atunci 38 de ani.

Cristiano Ronaldo, mândru că a devenit primul jucător care marchează la cinci Cupe Mondiale

Portughezul Cristiano Ronaldo s-a declarat mândru că a devenit primul jucător care a marcat cel puţin un gol la cinci ediţii diferite ale Cupei Mondiale de fotbal, joi, în cadrul conferinţei de presă care a durat doar două minute şi în care a "driblat" cu atenţie subiectul Manchester United.



"A fi primul jucător care a marcat la cinci Cupe Mondiale este ceva care mă face foarte mândru", a spus starul lusitan, autorul unui gol din penalty împotriva Ghanei (3-2), în primul meci al Portugaliei de la Cupa Mondială 2022.



"Este un moment frumos, a cincea mea Cupă Mondială. Am câştigat, am început cu dreptul. Este o victorie foarte importantă, ştiam că este crucială câştigarea primului joc", a mai spus Ronaldo.



Însă căpitanul Portugaliei a răspuns la o singură întrebare a presei, menită să-i facă cunoscută starea sufletească după acest gol istoric, marcat la doar două zile după anunţul divorţului său de Manchester United.



"Cel mai important lucru a fost că echipa a câştigat. Capitolul este închis. Am început bine, am câştigat, am putut să-mi ajut echipa. Orice altceva nu contează", a mai spus Ronaldo în faţa jurnaliştilor, înainte de a pleca rapid de la conferinţa de presă.



"Cred că oamenii vor continua să vorbească despre performanţa lui. Este un fenomen, o legendă printre altele în fotbal", a declarat la rândul său selecţionerul Fernando Santos, comentând performanţa lui Ronaldo. "Peste 50 de ani, încă vom vorbi despre el", a adăugat tehnicianul portughez.



"Ronaldo este special, pentru că e unul dintre cei mai buni jucători ai tuturor timpurilor, joacă la a cincea sa Cupă Mondială şi încă poate ajuta foarte mult. A demonstrat-o din nou astăzi şi suntem foarte fericiţi să putem conta pe el", a subliniat internaţionalul portughez Bernardo Silva în zona mixtă.

