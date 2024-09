Ce se întâmplă în creier în cazul unui accident de mașină. Dr. Vlad Ciurea: Este cumplit acest lucru

Traumatismele cranio-cerebrale suferite în urma accidentelor rutiere pot lăsa urme toată viața, iar în contextul în care România este campioană în România la accidente, acest lucru este foarte îngrijorător. Tocmai din acest motiv prof. dr. Vlad Ciurea a explicat cât de importantă este prevenția în astfel de cazuri.

"Deschid televizorul. Primul lucru pe care îl văd, indiferent de post, încă un accident... Am auzit des cuvântul spulberat de mașină, vă dați seama ce se întâmplă cu persoana respectivă? Suntem pe primul loc în Europa în ceea ce privește aceste accidente rutiere. Știu că în 2023 aveam peste 4000 de accidente rutiere, peste media europeană în acest domeniu. Care sunt cauzele? În primul rând, prima cauză este șoferul, care care conduce obosit, mii și mii de kilometri... Al 2-lea este șeful familiei, conducătorul auto al familiei care vrea să parcurgă, să zicem, de la Vama Veche până sus, la Sighetu Marmației, dintr-o singură răsuflare, dacă se poate, nu face pauze. Ceilalți dorm în mașină și el, săracul, conduce și conduce mii de kilometri și în acești kilometri poate oricând să nu mai aibă controlul.

Momentul în care șoferul devine un pericol în trafic

Al 3-lea este autovehiculul care, mă scuzați, foarte mulți dintre noi, poate și eu, plecăm cu el necontrolat pentru drumuri mai lungi și într-un moment de depășire, de frână puternică, nu ne ține autovehiculul. Noi suntem conștienți, dar și mașina trebuie să fie.

Mai urmează un fenomen foarte interesant, nouă tuturor ne place viteza și din cauza acestei viteze, din cauza non-controlului, atunci lucrurile sunt foarte grave, că nu mai poți controla.

Au mai apărut și alte fenomene pe care le știm cu toții. Alcoolul este foarte grav, băuturile energizante, nu mai spun de alte substanțe. Controlul asupra ta, asupra mașinii, se pierde, și devii un pericol. S-au adunat foarte multe lucruri, se întâmplă foarte des, prea des...”, a spus Vlad Ciurea în cadrul rubricii Sfat de Sănătate de la Antena 3 CNN.

De ce ne dorim adrenalină

Totodată, reputatul neurochirurg a explicat și ce se întâmplă în creier atunci când ne dorim adrenalină.

”Adrenalina cere adrenalină. Este o plăcere... Plutesc, mă simt așa grozav, dintr-o dată am învins timpul, am învins viteza. Sunt frumos, sunt deștept, sunt mai înalt, conduc mai bine, zbor pe lângă ceilalți, i-am întrecut. Nu nu mai știi de tine. Iar dacă mai ești și sub o cantitate de substanțe, alcool sau ceva, nu mai realizezi pericolul. Deodată plutești și vrei mai mult și vrei mai mult... Adrenalină și mă simt bine, și această adrenalină îmi dă și puterea de viață...”, explică el.

Dr. Vlad Ciurea: Vă dați seama că dacă iei pe cineva și îl zdruncini, nu-și mai revine

”Haideți să prevenim, nu să tratăm. Medicina nu câștigă din aceste accidente. Medicina pierde, pentru că toată lumea vine la doctor disperată și aparatura e limitată. Și organismul este limitat, vrei să îl salvezi, bagi toate medicamentele, bagi toată aparatura. Dar mai depinde și de posibilitate organismului...

Este foarte greu. Vă dați seama că tot organismul este spulberat, adică se referă și la torace, și la plămâni, și la ficat și creierul acela... Vă dați seama că dacă iei pe cineva și îl zdruncini, nu-și mai revine. Noi știm ce se întâmplă, dereglare de celule nervoase, de legături. Dar într-un accident? Este cumplit acest lucru, și noi cerem acestor doctori să-l facă bine, frumos și dacă se poate și mai deștept ca înainte. Bun, toți vrem asta, și doctorii vor asta, și personalul medical, și familia vrea, și Dumnezeu vrea, toată lumea vrea, dar aici îți trebuie și suportul ca să te ajute organismul, ca să poți să-l refaci. Ori după o asemenea lovitură cumplită, nu poți întotdeauna să pui totul cap la cap. Mai bine prevenim decât să ajungem într-o astfel de situație.

Recuperarea după un traumatism cranio-cerebral

Traumatismul... Luați un telefon. Comparăm creierul nostru cu un super telefon. Trântim telefonul... când l-am ridicat de jos mai funcționează? Nu, așteptăm, îl resetăm, îl mângâiem... Dar în cazul creierului uman, care este atât de complicat, trebuie să refaci și celula, și legăturile între celule, și patul vascular, și hidratarea celulelor, și funcționalitatea, ca noi să avem atenție, să gândim, să vorbim, să iubim, să ne certăm, să parlamentăm și să mulțumim României...”, a concluzionat prof. dr. Vlad Ciurea.

