Ce organ corespunde fiecărei zodii chinezești? Legătura dintre astrologie și medicina chineză

ŞOBOLAN (1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008)

Colecistul

Șobolanul are legătură cu colecistul, cunoscut în popor și ca „fiere”, ajută enorm la absorbția vitaminelor și a lipidelor. Din punct de vedere metaforic, această absorbție are o legătură extrem de intensă cu luarea deciziilor. Este vorba despre câte lucruri am nevoie să păstrez, câte lucruri îmi fac sau nu bine.

BIVOL (1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009)

Ficatul

Organul corespunzător Bivolului este ficatul. Ficatul este în strânsă legătură cu colecistul (reprezentat de semnul Şobolanului). Dacă colecistul are legătură cu deciziile, ficatul are legătură cu ideea de planuri. În ce direcţie mă duc? Care este strategia? Care e viziunea mea?

TIGRU (1950, 1962, 1974, 1986,1998, 2010)

Plămânii

Partea de Tigru are legătură cu plămânii. Vorbesc despre organele văzute din perspectiva medicinei chineze. Plămânii au un spectru care se duce foarte mult în zona de conexiune cu Universul, cu Divinitatea, la modul de spiritualitate. Plămânii au legătură și cu ideea de nedreptate. Şi de foarte multe ori, punctele slabe ale acestora fac o masă critică foarte puternică.

IEPURE (1951, 1963, 1975,1987,1999, 2011)

Colonul

Iepurele este asociat cu colonul. Colonul are mai multe funcţii. În primul rând are rolul de a extrage mineralele. Deci, nu se mai face digestie când mâncarea ajunge în colon, dar se extrag mineralele, acele bucăţele mic, la nivel atomic, dar care sunt foarte importante şi fără de care nu am trăi cu adevărat. Este exact ideea de metal preţios. La nivel spiritual, colonul este cel responsabil cu a trage concluzii. Deci, am încheiat un ciclu, am trecut printr-o etapă de viaţă şi s-a încheiat. Ce lecţii extragem de acolo? Cu ce plecăm de acolo?

DRAGON: (1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012)

Stomacul

Dragonul este asociat cu ideea de stomac, cu organul stomac. Iar stomacul are legătură o dată cu stomacul fizic, dar mai important, la nivel simbolic, cu ideea de ce înghiţim sau nu înghiţim. Este ca un fel de poartă. Dacă la nivel fizic mâncăm ceva, facem o indigestie sau ne-am intoxicat cu ceva, unul din rolurile stomacului este să vomite. Stomacul nu e doar un sac care primeşte. Stomacul are un rol de a accepta sau de a da afară. La nivel emoţional, noi trebuie să acceptăm sau să dăm afară tot felul de lucruri, situaţii, circumstanţe. În negocieri, dacă avem o linie roşie.

ȘARPE (1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013)

Splina

Şarpele e splina în medicina chineză. Splina şi stomacul ţin de elementul Pământ (asta ca organe în medicina chineză), iar elementul pământ are legătură cu ideea de stabilitate şi de hrană. Pe de o parte, tot ce înseamnă splină, are legătură cu digestia fizică şi aici putem să vedem indigestie, balonare, digestie dificilă, dar putem să vedem la nivel mai profund, emoţional, spiritual, abilitata de a învăţa lecţii de viaţă la nivel spiritual şi de a ne putea bucura de tot ce ne înconjoară.

CAL (1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

Inima

Ca organ, Calul are legătură cu inima. Din perspectivă spirituală, inima este sediul sufletului nostru. Aici, dacă facem legătura între inimă şi plămâni - Calul fiind inima, Tigrul fiind plămânii - ele sunt amândouă în piept şi interacţiunea la acest nivel mai profund poate să însemne că conştientizarea, funcţia supremă a inimii. Așadar în 2022 inima poate să fie informată de repere noi.

