Ce este NFT și cum ajung artiștii să își vândă lucrările cu milioane de euro online

Mih Lovin, antreprenor în industrii creative, a explicat ce este un NFT. În primul rând, trebuie să știți că NFT vine de la ”Non Fungible Token”, iar ieri s-a vândut prima casă digitală NFT din lume, cu 500.000 de dolari. Totodată, un tablou digital a fost licitat la suma record de 60 de milioane de dolari.

Ce este un NTF

Un NFT este un simbol digital unic care verifică în mod eficient autenticitatea și proprietatea. Este criptat cu semnătura artistului pe blockchain, un registru digital utilizat în criptomonede precum bitcoin.

”Prin definiție înseamnă un bun care poate fi înlocuit prin el însuși, în sensul în care eu iau de la tine 10 lei, să zic așa, într-o variantă monetară, dacă îți dau 10 lei înapoi în orice altă formă, alți 10 lei decât acele forme fizice, practic am închis debitul dându-ți acea sumă. Non Fungible Token înseamnă că singurul mod în care, dacă tu îmi dai un work of art sub formă de NFT, singurul mod în care eu pot să ți-l dau înapoi este să ți-l dau fix pe acela.

NFT-urile poate să fie orice. Când zicem digital asset ne referim la o poză, un work of art, un video, un sunet, deci muzică, poate să fie un Tweet sau poza unei postări pe care deja ai făcut-o pe social media. Practic, în momentul de față orice poate să fie un NFT, pentru că de fapt este un certificat de autentificitate, pe care creatorul, fie el artist sau content creator sau muzician îl oferă pentru jetonul respectiv, să zic așa, criptografic.”, a explicat Mih Lovin.

Cum ajunge o operă digitală să fie transformată în NFT

”Există niște platforme online, niște site-uri, să spun așa, care, contra unui membership sau a unei sume de bani îți permit ca tu să îți încarci file-ul tău, care poate să fie o poză, poate să fie o randare 3D, poate să fie un video, poate să fie un sunet, să-l încarci pe platforma lor, urmând să alegi forma în care vrei să fie achiziționată. Îți definești prețul, îți definești metoda prin care vrei să fie cumpărată - vrei să fie la licitație, ca oamenii să liciteze pentru ea - sau vrei să fie un preț direct. Practic e ca un site de e-commerce, doar că exclusiv cu opere de artă.” - a explicat Mih Lovin pentru ProTv.ro.

VEZI ȘI: Cum arată prima casă digitală NFT din lume. S-a vândut cu 500.000 de dolari - VIDEO