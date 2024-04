Cătălin Cîrstoiu, după ce a ajuns subiect de meme pentru că mers cu metroul: Am s-o fac în continuare!

Candidatul PSD-PNL la Primăria Capitalei, Cătălin Cîrstoiu, a răspuns după ce ședința foto din timpul călătoriei sale cu metroul a devenit virală și subiect de glumă pe Internet.

"Vreți să coborâți cu un cărucior de copil la stația de metrou Piața Romană? Nu prea puteți, e cam dificil – sau cu un cărucior cu rotile. Da, de aia merg cu metroul și am s-o fac în continuare, chiar dacă am câte o poză singur în metrou.

E un moment în care te gândești ce poți face. Îl invit, însă, pe Nicușor Dan pe scaunul de lângă mine să discutăm despre problemele Bucureștiului. Cu dvs. (n.r., seniorii) nu a vorbit și sunt sigur că nici în metrou nu va merge cu mine", declarat Cătălin Cîrstoiu.

