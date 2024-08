Cătălin Botezatu, la un pas de sinucidere din cauza problemelor în dragoste: "Penibil a fost"

"Am vrut să mă sinucid. Da, din dragoste poți face orice. Penibil a fost ce am vrut să fac. Am făcut gesturi gen închiriat avion, mers până la Operă la Viena, până la Paris în locații de genul acesta. Da, le-am făcut, elicoptere, camioane cu flori, dar astea au fost ale tinereții valuri. Acum nu știu dacă ai mai impresiona o femeie decât dacă i-ai aduce un Hermes, un Birkin de 70.000 de euro sau poate acela de un milion din crocodilul acela special", a mărturisit Cătălin Botezatu pentru ciao.ro.

Nu regretă că nu s-a căsătorit

Chiar dacă a trăit povești de dragoste intense, designerul nu a ajuns niciodată în fața altarului. Și nu regretă.

"Cred că nu există om care să nu aibă regrete. Dar nu regret asta, pentru că am trăit aceste secvențe din viața mea în care da, mi-am consumat relații cu femei celebre. Nu cred că mi-aș mai dori acum să depind de cineva și să dau socoteală cuiva. Oricum și dacă aș fi fost căsătorit, tot la fel de independent aș fi fost", a spus creatorul de modă pentru sursa citată anterior.

Are "mai mulți copii decât crede lumea"

Deși nu s-a căsătorit niciodată, Cătălin Botezatu s-a iubit cu mai multe femei, după cum o spune chiar el, iar în urma unor dintre aceste relații au apărut și copii.

"Am hotărât împreună cu aceștia să nu îi mai expun și să devină un subiect tabu, pentru că vor ajunge să fie subiectul tabloidelor. Ei nu își doresc asta. Unul dintre ei a vrut, dar e o junglă și a văzut. L-am lăsat să se dea cu capul singur. Am mai mulți copii decât crede lumea, dar nu spun câți. Eu nu mă simt tată din păcate, lumea iar o să mă critice… Cel mai nasol e când spune cineva "ești bunic". Nu mă văd în postura de tată, dacă nu am fost obișnuit cu soție și așa… nu mă simt. Nu că ai mei au fost reci, tocmai. Tata și mama sunt oameni nemaipomeniți, dar noi ne-am comportat ușor rece", spunea Cătălin Botezatu, în podcastul Ilincăi Vandici.

Relația cu Bianca Brad

În urmă cu ceva timp, actrița Bianca Brad, fostă Miss România în anii '90, a vorbit despre relația pe care a avut-o cu designerul Cătălin Botezatu și de pe urma căreia acesta "a suferit mult".

"Cu Cătălin m-am cunoscut la examenul de admitere la facultate, unde am nimerit în aceeași grupă. Erau mulți candidați și atunci erau împărțiți după alfabet. S-a îndrăgostit foarte tare de mine, dar nu și eu de el, deși s-a purtat exemplar și a fost foarte galant. Am întâlnit foarte puțini bărbați care să se poarte atât de atent. A fost o relație platonică și a suferit mult din această cauză, dar ceva bun a ieșit totuși din asta, pentru el.

Am fost o sursă de inspirație și un fel de macaz pentru el, care, datorită întâlnirii noastre, s-a îndreptat spre lumea modei, unde a avut multe realizări. Am prezentat modă pentru el și a fost co-prezentatorul concursului de frumusețe, dar în rest nu am ținut legătura. Ne-am intersectat la două, trei evenimente mondene, de-a lungul anilor, și ne-am reîntâlnit recent, în platoul de filmare, pentru emisiunea lui Cristi Brancu, atunci când m-am dus să îi fac o surpriză. Și chiar am reușit. M-am bucurat să îl reîntâlnesc și să îl văd că se bucură de revederea noastră", a spus Bianca Brad pentru viva.ro.

